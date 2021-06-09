Облитая помоями Бузова кричит на россиян: Просто идите работать!

Недавно Ольга Бузова стала актрисой театра МХАТ, что в штыки восприняли коллеги и поклонники.

Артистка сыграет в спектакле "Чудесный грузин". Бузовой досталась роль ресторанной певицы, которая находится в тесных отношениях с властью советского времени.

На эту новость отреагировали многие медийные персоны и осудили ее за то, что она без профессионального образования и должного таланта пришла в театр. Одним Ольга Бузова ответила лично, а на днях и вовсе попросила перестать публично оскорблять ее.

Также Бузова отметила, что большинство критиков даже не смотрели спектакль с ее участием. При этом звезда вспомнила, как несколько лет назад ее унижали телеведущие и певцы, однако, сейчас она не будет терпеть публичные дерзкие высказывания.

"У меня вот назрел вопрос: почему всех так бомбит от новости про МХАТ? Причем высказываются те, кто ни разу не ходил на мои спектакли... Меня осуждают певицы, которых уже забыли, ведущие, у которых нет шоу на ТВ, и актеры, которые никогда не служили в театре! Вы позволяете себе меня оскорблять! Публично! Может, закончите уже строчить посты и комментарии, а просто пойдете и начнете работать!", – дерзко ответила хейтерам артистка.

Напомним, что одним из немногих, кто поддержал Ольгу Бузову, стал Никита Джигурда. По его мнению, привлекать популярных звезд в театр – это отличный ход для привлечения внимания к спектаклям и увеличения их популярности.