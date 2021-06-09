Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Пугачева в гневе вычеркнула из семьи близких Орбакайте людей
"Срамота": опозорившуюся Валерию высмеяли всей страной на "Первом канале"
Продюсер Лободы о "новобрачных" Киркорове и Даве: На Кавказе таких расчленяли на шашлыки
Вторая Легкоступова! Опухшая Максакова рядом с граненым стаканом шокировала внешностью
партнеры
Среда
9 июня
Лента новостей
17:49
Облитая помоями Бузова кричит на россиян: Просто идите работать!
17:36
В России предложили увеличить пенсию для многодетных родителей
17:32
"Мрачно, томно, тяжело": Акиньшина превратилась в надломленную женщину с трудной судьбой
17:14
Всплыла информация об уходе беременной наследницы Легкоступовой
17:11
"Тяжело работающая девочка": Соловьев приласкал Бузову с ее ролью во МХАТе
17:11
В подмосковной деревне нашли 7 килограммов наркотика
17:05
50-летняя Орбакайте поразила народ раскрепощенностью
16:37
Алсу неоднозначно отреагировала на слухи о разводе с мужем
16:29
Звезда фильма "Мстители" и сериала "Ванда/Вижн" тайно вышла замуж и случайно проговорилась об этом
16:28
Манукян взорвался из-за подлости близкой подруги Киркорова: Верх лицемерия
16:23
Нинидзе показала интимные забавы с Виторганом
16:14
Аналитик Егоров назвал возможные сроки ухода Лукашенко: Белорусская революция не закончилась
16:00
Джигурда бросился спасать затравленную Бузову
15:52
Борщева высказалась о романе с пойманным на измене Слепаковым
15:51
Синоптики предупредили москвичей об усилении ветра
15:50
Решетова показала очень личные кадры с сыном от Тимати
15:48
Похоронившего карьеру историей с насилием и каннибализмом актера заперли в лечебнице
15:39
Пригожин взял на себя вину за скандал с Бузовой: Великие актеры переворачиваются в гробу
15:04
Частный детектив "слил" жене Слепакова видео его грязной измены
15:04
Появилось уникальное фото Жуковой с новорожденным сыном
15:02
"В себя придите!": взбешенный Манукян взорвался из-за оскорблений экс-продюсера Лободы
14:40
"Больна?": скрывающие дочь Чумаков и Ковальчук вызвали подозрения публики
14:37
Мишуков из "Содержанок" о крахе брака: Последние два года были невыносимы
14:30
"Как вам не стыдно!": затравленная Мишулина раскрыла правду о внезапном появлении брата
14:24
"Боюсь выходить на улицу": Соседов пожаловался на угрозы экс-избранника Максаковой
14:21
"Раздела догола": Садальский дал пощечину наглой Максаковой
14:19
"Ситуация переступила границы уголовного кодекса": Новиков в шоке от бесстыдства жулья рядом с Зайцевым
14:16
В Курске дети прокатились на крыше внедорожника и привлекли внимание прокуратуры
14:15
Здание Мособлдумы передали Москве
14:03
Популярного певца госпитализировали с коронавирусом
13:55
"Счастье остаться вдвоем": торжествующий победу над Фриске Шепелев показал новую любовь
13:51
"Огнище": Киркорова заметили с мускулистым красавцем после гей-скандала
13:50
Власти Москвы заявили об ужесточении контроля за ношением масок и перчаток
13:43
Марина Кравец потрясена внезапным уходом близкого
13:36
Гагарина сорвалась из-за вопроса о бывшем муже
13:32
"Не каждый выдержит": крик души измотанного Бурака Озчивита на фоне финала "Основания: "Осман"
13:19
Гендиректор Black Star высказался о конфликте с Тимати
13:15
Трамп в женских брюках смутил американский народ
13:05
"Выпадаю из жизни": грустная Бородина прервала молчание после слухов о разводе
13:03
Обозреватель Федоров считает Россию главным козырем Белоруссии в разговоре с Западом
12:59
Родственники запустили могилу Николая Караченцова
12:52
Жительница Архангельской области убила неряшливого отца
12:46
Сболтнувшая лишнее Маркл бросилась в ноги Миддлтон
12:34
На угольном разрезе в Бурятии прогремел взрыв
12:28
Убитая горем Порошина сделала публичное заявление
12:24
В Адлере застрелили двух судебных приставов
12:23
"Крутой вычеркнул": Агутин раскрыл правду о крушении карьеры "Отпетых мошенников"
12:12
Асмус объявила о новом избраннике после обнародования деталей личной жизни Харламова
12:08
"Мальчик придет": Ковальчук и Чумаков сделали заявление о втором ребенке
12:06
Казахстан поставил "союзную" подножку России – журналист Курманов
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Спикер Сената Чехии: считаем Тихановскую президентом Белоруссии
Дочь Миронова заткнула выскочку Бузову за роль во МХАТ
"Ничего из себя не представляют": взбешенный Соседов раскатал приглашенную во МХАТ Бузову
Сексуальная Семенович объявила войну похабщине и пошлости
"Проклятие Иванушек": неадекватное поведение Григорьева-Апполонова встревожило публику
"Прости меня!": Малахов рухнул на колени перед рыдающей Максаковой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
50-летняя Орбакайте поразила народ раскрепощенностью

50-летняя Орбакайте поразила народ раскрепощенностью

Свой юбилей Кристина Орбакайте отпраздновала в мае, но роскошное торжество случилось лишь на днях.
прочитано 348 раз

На закрытое мероприятие пришли популярные артисты российского шоу-бизнеса. Среди них была мать певицы Алла Пугачева, хотя она нечасто выходит в свет, а также Максим Галкин, Филипп Киркоров, Александр Ревва, Игорь Гуляев, Игорь Крутой, Яна Рудковская и многие другие.

ПО ТЕМЕ

Флирт Киркорова с Пугачевой и странный торт: яркие конфузы на юбилее Орбакайте

Кристина Орбакайте рассказала о тяжелом характере сына

 Кристина Эдмундовна Орбакайте

Кристина Эдмундовна Орбакайте певица, актриса

На вечеринки Кристина Орбакайте выбрала светлую гамму: сперва фигуру артистки подчеркивало платье без рукавов, которое после сменилось на удобный костюм с глубоким вырезом на груди.

Удобству Орбакайте неслучайно отдала предпочтение. Во время выступления Александра Реввы звезда прорвалась на танцпол и начала энергично танцевать. Кристина Орбакайте продемонстрировала все свои таланты и без стеснения зажигала под песни Реввы.

Видео быстро распространилось в сети, однако, и сама артистка после мероприятия выложила влог с празднования в свои социальные сети.

"Много было репортажей и фотографий моего Юбилея и вот теперь эксклюзивное видео", – подписала пост певица.

Поклонники с одобрением отреагировали на публикацию Кристины Орбакайте. Многие отметили вкус певицы, а также интеллигентность и простоту ее звездной семьи.

"Самая стильная в нашем шоу бизнесе!", "Восхищение и огромное уважение к вам и вашей семье", "Несмотря на мега-популярность, вы такие НАСТОЯЩИЕ, искренние, какие-то светлые", "Это лучшее, что случилось в стране на этой неделе! Точно вам говорю, Кристина!", – прокомментировали фолловеры.

Напомним, что недавно Кристина Орбакайте подробно рассказала о воспитании детей. Характер сына Никиты Преснякова певица называет сложным.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Макеев Иван / Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com
9 июня 2021, 17:05 Источник: Инстаграм Кристины Орбакайте ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Эффектный Киркоров перещеголял простушку Орбакайте на "Новой волне"

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Приглашаю на шашлыки": безжалостная Гордон разнесла Киркорова после скандала с Лободой

Юрист возмущена ситуацией
Шоу-бизнес

Трусы наизнанку: раздевшаяся на публике Волочкова стала посмешищем

Балерина появилась в провокационном виде
Шоу-бизнес

"Очень крутая баба": Собчак влезла в скандал Киркорова и продюсера Лободы

Журналистка поддержала обоих
Шоу-бизнес

"Крутой вычеркнул": Агутин раскрыл правду о крушении карьеры "Отпетых мошенников"

Коллективу угрожали

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года
Гороскоп на июнь 2021 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+