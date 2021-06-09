50-летняя Орбакайте поразила народ раскрепощенностью

Свой юбилей Кристина Орбакайте отпраздновала в мае, но роскошное торжество случилось лишь на днях.

На закрытое мероприятие пришли популярные артисты российского шоу-бизнеса. Среди них была мать певицы Алла Пугачева, хотя она нечасто выходит в свет, а также Максим Галкин, Филипп Киркоров, Александр Ревва, Игорь Гуляев, Игорь Крутой, Яна Рудковская и многие другие.

На вечеринки Кристина Орбакайте выбрала светлую гамму: сперва фигуру артистки подчеркивало платье без рукавов, которое после сменилось на удобный костюм с глубоким вырезом на груди.

Удобству Орбакайте неслучайно отдала предпочтение. Во время выступления Александра Реввы звезда прорвалась на танцпол и начала энергично танцевать. Кристина Орбакайте продемонстрировала все свои таланты и без стеснения зажигала под песни Реввы.

Видео быстро распространилось в сети, однако, и сама артистка после мероприятия выложила влог с празднования в свои социальные сети.

"Много было репортажей и фотографий моего Юбилея и вот теперь эксклюзивное видео", – подписала пост певица.

Поклонники с одобрением отреагировали на публикацию Кристины Орбакайте. Многие отметили вкус певицы, а также интеллигентность и простоту ее звездной семьи.

"Самая стильная в нашем шоу бизнесе!", "Восхищение и огромное уважение к вам и вашей семье", "Несмотря на мега-популярность, вы такие НАСТОЯЩИЕ, искренние, какие-то светлые", "Это лучшее, что случилось в стране на этой неделе! Точно вам говорю, Кристина!", – прокомментировали фолловеры.

Напомним, что недавно Кристина Орбакайте подробно рассказала о воспитании детей. Характер сына Никиты Преснякова певица называет сложным.