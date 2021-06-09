Пригожин взял на себя вину за скандал с Бузовой: Великие актеры переворачиваются в гробу

Иосиф Пригожин в личном блоге опубликовал аудиозапись репетиции в театре, на которой слышно, как поет приглашенная звезда. Под постом он извинился перед народом за то, что именно по его вине МХАТу пришлось звать в спектакль Ольгу Бузову.
"Это я не смог найти сроки и не перенес запланированные мероприятия Валерии, для того чтобы она могла принять предложения театра участвовать в этом спектакле (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал Иосиф Пригожин. При этом он отметил, что Ольга Бузова действительно молодец и можно только позавидовать ее самоуверенности.
Правда, продюсер отметил, что после случившегося начал сомневаться в адекватности политики МХАТ им. Горького. "Великие ушедшие актеры точно переворачиваются в гробу", – добавил Иосиф Пригожин.
В комментариях тут же отписалась Лолита, которая призналась, что театр и ее приглашал на эту же роль, однако, судя по всему, звезда отказалась. "Ты будешь смеяться, но они и мне предлагали. Но это, похоже, очень самодеятельный спектакль", – заявила певица.
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Ольга Бузова выйдет на сцену МХАТ им. Горького в постановке "Чудесный грузин" про Иосифа Сталина. Девушка исполнит роль певицы из кабаре.
Популярные темы форума
Как вы относитесь к свободным отношениям?
В чем феномен Бузовой ? Почему безголосая бездарность в такой огромной цене ?
Версии о встрече Байдена и Путина
Я устала от своей красоты...
Где найти нормальную женщину?
Питьевая вода из колодца/скважины
Что делать? Влюбилась в мужа подруги
Киркоров и Дава вместе?
Куплю дом Красноярск