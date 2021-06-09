Родственники запустили могилу Николая Караченцова

Похороны народного артиста прошли на Троекуровском кладбище. Его могила расположилась рядом с Владом Галкиным, Андреем Паниным и Мариной Голуб. Однако, на их фоне участок Николая Петровича выглядет опустело и неухоженно.
Родственники актера не сразу поставили памятник, а лишь спустя два года. Для монумента близкие выбрали сцену из нашумевшей рок-оперы "Юнона и Авось".
Несмотря на то, что почитатели Николая Караченцова регулярно навещают его могилу, она все равно выглядет одиноко и жалко: сорняки, тусклое фото и вялые цветы. Украшает могилу лишь памятник и эпитафия:
"Прости меня, земля, что я тебя покинул".
Отметим, что артист долгое время боролся с онкологией, которую ему диагностировали в 2017 году. Также серьезные проблемы со здоровьем вызвала автомобильная авария, в которую Николай Караченцов попал в 2005 году. С ее последствиями актер боролся до конца жизни.
Напомним, что народный артист Николай Караченцов всю жизнь играл в театре "Ленком". Широкую известность ему принесла роль графа Резанова в популярной рок-опере "Юнона и Авось". Участие Караченцова в этой поставке стало эталоном и престижем для театра.
Личная жизнь Николая Караченцова тоже сложилась успешно. Вместе с супругой Людмилой Поргиной они воспитывали сына Андрея и троих внуков. Недавно Людмила призналась, что ей не хватает финансов для стабильной жизни. Единственный источник дохода – сдача жилья в аренду. По ее словам,
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