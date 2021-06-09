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Шоу-бизнес
Родственники запустили могилу Николая Караченцова

Родственники запустили могилу Николая Караченцова

Актер Николай Караченцов умер осенью 2018 года. Сейчас могилу звезды никто не навещает.
прочитано 613 раз

Похороны народного артиста прошли на Троекуровском кладбище. Его могила расположилась рядом с Владом Галкиным, Андреем Паниным и Мариной Голуб. Однако, на их фоне участок Николая Петровича выглядет опустело и неухоженно.

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Родственники актера не сразу поставили памятник, а лишь спустя два года. Для монумента близкие выбрали сцену из нашумевшей рок-оперы "Юнона и Авось".

Несмотря на то, что почитатели Николая Караченцова регулярно навещают его могилу, она все равно выглядет одиноко и жалко: сорняки, тусклое фото и вялые цветы. Украшает могилу лишь памятник и эпитафия:

"Прости меня, земля, что я тебя покинул".

Отметим, что артист долгое время боролся с онкологией, которую ему диагностировали в 2017 году. Также серьезные проблемы со здоровьем вызвала автомобильная авария, в которую Николай Караченцов попал в 2005 году. С ее последствиями актер боролся до конца жизни.

Напомним, что народный артист Николай Караченцов всю жизнь играл в театре "Ленком". Широкую известность ему принесла роль графа Резанова в популярной рок-опере "Юнона и Авось". Участие Караченцова в этой поставке стало эталоном и престижем для театра.

Личная жизнь Николая Караченцова тоже сложилась успешно. Вместе с супругой Людмилой Поргиной они воспитывали сына Андрея и троих внуков. Недавно Людмила призналась, что ей не хватает финансов для стабильной жизни. Единственный источник дохода – сдача жилья в аренду. По ее словам,

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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
9 июня 2021, 12:59 Источник: Экспресс Газета ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость759407
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Некогда им -Поргина все по шоу-коментарии раздаёт!
Гость763632
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Коленька больше не приносит дохода - вот и могилку забросила веселая вдова!
1

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