Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Пугачева в гневе вычеркнула из семьи близких Орбакайте людей
"Срамота": опозорившуюся Валерию высмеяли всей страной на "Первом канале"
Продюсер Лободы о "новобрачных" Киркорове и Даве: На Кавказе таких расчленяли на шашлыки
Вторая Легкоступова! Опухшая Максакова рядом с граненым стаканом шокировала внешностью
партнеры
Среда
9 июня
Лента новостей
10:53
"Ни о чем не жалею": вскрылись истинные причины развода Лозы и Батырева
10:46
Выселила экс-жена: Гогунский из "Универа" остался без крыши над головой
10:43
МИД РФ о саботаже Зеленским Минских соглашений: Ситуация не изменится
10:43
"Легкий испуг перед настоящей пушкой": влезшая в скандал Рудковская предрекла скорое примирение Киркорову и экс-продюсеру Лободы
10:32
"Наберитесь смелости": Королева высказалась на тему домогательств
10:19
"Приступ резкой боли": Беркова внезапно попала под нож хирурга
10:19
Сживает со свету: бушующий в доме Гурченко призрак не дает покоя Королевой
10:14
Власти Белоруссии находятся в тупике из-за растущего давления с Запада и Востока – эксперт Сивицкий
10:13
"Уорхоловский образ": возомнившая себя актрисой Бузова влепила смачную пощечину недоброжелателям
09:54
Аналитик Умеренков: провал саммита Путина и Байдена – вожделенная мечта Зеленского
09:52
Житель Подмосковья оборудовал ферму конопли в собственной бане
09:49
"Девчонка!": молодая жена Петросяна поразила публику
09:29
"Очень крутая баба": Собчак влезла в скандал Киркорова и продюсера Лободы
09:27
Житель Владивостока с ножом напал на врачей скорой
09:20
В Петербурге на голову женщины упал кусок стены
09:15
"Прости меня!": Малахов рухнул на колени перед рыдающей Максаковой
09:11
Российский банк лишился лицензии
08:54
"Выжил из ума": раскатавший продюсера Лободы за оскорбительные насмешки Киркоров вызвал оторопь
08:48
Россияне смогут получать выплаты через "Госуслуги": что для этого нужно
08:32
"Навсегда в моем сердце": Буланова расплакалась у гроба близкого человека
06:43
"Давно пора": Виторган отдал малолетнюю дочь на попечение чужих людей
04:12
Сын пропустил выпускной из-за судебных разборок Джоли и Питта
02:37
"Поведение жертвы": заявившей о секс-насилии Прокловой необходима помощь врачей
00:18
"Ольга потеряется среди стен": показавшей трусы в Кремле Бузовой дали под дых
21:57
Эксперт Кот об отказе Запада вводить санкции против "Северного потока": Кинули Украину
21:51
"Столько денег, а вкуса – ноль": утопающую в роскоши Рудковскую унизили на весь мир
21:46
В Новосибирске мужчина угрожал таксисту ножом из-за двухсот рублей
21:23
Какое наказание грозит ударившему Макрона мужчине? Отвечает адвокат
20:56
Эксперт Усов рассказал, кого из политзаключенных отпустит Лукашенко во время амнистии
20:52
Одиночество, несбывшиеся надежды и скандалы: как сложилась судьба участников "Холостяка"
19:59
Воры обчистили 3 квартиры в Подмосковье
19:57
"Зачем я это увидела": размалеванная Долина ужаснула народ
19:49
Слова Путина о нежелании "кормить" Украину нашли понимание в Бундестаге
19:25
Решетова раскрыла способ быстро похудеть
18:57
Житель Орехово-Зуево зарезал отца в ходе ссоры
18:47
Помощник Киркорова взорвался из-за гей-скандала: Филипп отношения к этому не имеет!
18:46
"Он серьезно болен": Пашаев рвется жестче наказать устроившего ДТП Ефремова
18:30
Насмотрелись на Самойлову и Перминову: звезда "Ворониных" влезла в позорную историю с известным комиком
18:27
Высоцкая в микро-шортах раскорячилась в странной позе рядом с Кончаловским
18:09
Вооруженные силы Украины провалили учения НАТО
17:57
Появившаяся в странном виде Бритни Спирс напугала народ: Интересно, она вообще жива?
17:32
Под Челябинском загорелся цех по производству запчастей
17:31
Долина получила неожиданный удар после скандала: Почему я должна это слушать?
17:29
Единица: лавина гневных отзывов со всего мира обрушила рейтинг сериала "Анна Болейн" с чернокожей королевой Англии
16:59
Макрону дали пощечину на публике
16:59
Порошенко заявил о своем вкладе в организацию встречи Байдена и Зеленского
16:44
В Петербурге женщина пыталась сбежать из запертой квартиры через окно и разбилась
16:38
Более половины украинцев выступили против второго срока Зеленского
16:34
Еле передвигался и говорил: вышедший в свет Зайцев ужаснул народ
16:28
Живущая в США дочь Машкова о принадлежности к русским: Лучше притворяться шведкой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Ведет себя по-хамски!": выходки Гвердцители довели соседей до белого каления
Спикер Сената Чехии: считаем Тихановскую президентом Белоруссии
"Ничего из себя не представляют": взбешенный Соседов раскатал приглашенную во МХАТ Бузову
Упустившая главную награду премии МУЗ-ТВ Бузова сорвалась
Дочь Миронова заткнула выскочку Бузову за роль во МХАТ
Стало известно о грязных обвинениях в адрес Пугачевой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Уорхоловский образ": возомнившая себя актрисой Бузова влепила смачную пощечину недоброжелателям

"Уорхоловский образ": возомнившая себя актрисой Бузова влепила смачную пощечину недоброжелателям

Недавно стало известно, что Ольгу Бузову пригласили сыграть роль в премьерном спектакле МХАТа. Событие вывело из себя огромное количество людей.
прочитано 367 раз

На поющую ведущую тут же обрушилась критика. Ее не поддержали не только пользователи Сети, но и коллеги по цеху. Многие из них высмеяли новое амплуа звезды, так как у нее нет ни образования, ни опыта работы в театральной сфере. Сама же дива рассказала, что невероятно счастлива, так как с детства мечтала стать актрисой.

ПО ТЕМЕ

"Ничего из себя не представляют": взбешенный Соседов раскатал приглашенную во МХАТ Бузову

"Ольга потеряется среди стен": показавшей трусы в Кремле Бузовой дали под дых

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Видимо, даже терпеливой Ольге Бузовой надоели постоянные оскорбления. Накануне в своем блоге она опубликовала цитату из интервью художественного руководителя МХАТа Эдуарда Боякова. Он отметил, что искал "уорхоловский образ", а Ольга идеально подходит на роль. Фразу исполнительница подписала. Она подчеркнула, что раз так о ней говорит худрук самого известного театра страны, то она вообще может не обращать внимание на критику других людей.

В последнем посте артистка рассказала, что с самолета сразу поехала на репетицию во МХАТ. Она невероятно благодарна Боякову за приглашение и поддержку. Начинающая актриса сообщила, что желающих попасть на спектакль так много, что почти все билеты уже распроданы.

Поклонники поддержали звезду. "Удачи, Оленька", "Ты большая умничка! Горжусь тобой", "Со всем справитесь! Лучшая", "Не слушай диванных критиков! Все будет отлично как и всегда", "Удачи! Ты на своем месте, получай удовольствие", "Оля, молодец! Трудяга", – писали они.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 9 июня 2021, 10:13 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю

комментарии

Ответить:

Гостья
Пожаловаться Ответить
Зачем уточнять ,что Бузова с самолета ,ещё раз напоминать ,что Бузова ООООЧЕНЬ часто отдыхает ,вот и прилетела с очередного отдыха ,из Италии Или хотели показать,что она такая занятая ,что сразу опять за работу,а все гораздо проще,она прилетела с отдыха
Теперь вопрос и какая Бузова трудяга ? Она много шумит,много хапает,а ведь итога не видно ,что она сделала за последнее время ,кроме пьяного выступления в Волгограде и фото голой на фоне храма,а так информация про то что она отдыхает ,в разных местах ,ДА ещё шмотки рекламирует ВОТ И ВСЁ
Гость767201
Пожаловаться Ответить
Бузова много,что обещает ,такое рвение , к работе все показуха Сколько было шума,что Бузова улетает в Белоруссию и будет там жить ,потому что хочет отдать себя полностью ,новому назначению, быть наставницей ,и хочет находится лично на отборах И ГДЕ ЭТО ВСЕ??? Она так хвалилась ,что будет арбитром на ЧЕ ,даже успела КАК ВСЕГДА облить желчью Тарасова,что якобы теперь будет ,вот такой главной,важной в футболе,бойтесь меня И ГДЕ ЭТО ВСЁ?
ВСЁ ПУСТОЙ ПИАР ,как всегда от пиарщика ,которому не легко восхвалять это убожество,Бузову
Гость767201
Пожаловаться Ответить
ВОТ ЭТО отзывы о игре горе актрисы,что каким то образом получила премию "Лучший актер" конечно все проплачено ,людьми Бузовой.
""Главные роли в сериале достались Надежде Сысоевой и Ольге Бузовой. Они сыграли девушку Матильду и графиню Бузильду сообстветственно. Но уже после выхода первой серии зрители сильно раскритиковали “Чуму”.
Они посчитали, что Ольгу Бузову зря взяли на эту роль, ведь актриса из нее откровенно плохая. Пользователи интернета высказали мнение, что певица очень сильно переигрывает, да и в кадре ощущает себя не так уверенно, как хотелось бы
Гость765227
Пожаловаться Ответить
Ну вот и "моилюди"Бузовой услышали про Уорхола, Бузова не только поющая ведущая и "актриса"МХАТ, она -просветитель)
Гость775233
Пожаловаться Ответить
Добрая фея
Бузова не певица, не модель, не актриса, не ведущая и куда не ткни везде с приставкой "не", а тогда "коллеги Бузовой", это, извините, кто ?
Транссвеститко телесно и человекоподобное интеллектуально
Добрая фея
Пожаловаться Ответить
Бузова не певица, не модель, не актриса, не ведущая и куда не ткни везде с приставкой "не", а тогда "коллеги Бузовой", это, извините, кто ?
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Очень крутая баба": Собчак влезла в скандал Киркорова и продюсера Лободы

Журналистка поддержала обоих
Шоу-бизнес

"Выжил из ума": раскатавший продюсера Лободы за оскорбительные насмешки Киркоров вызвал оторопь

Артист пожелал всем любви
Шоу-бизнес

"Прости меня!": Малахов рухнул на колени перед рыдающей Максаковой

В студии телешоу произошла настоящая драма
Шоу-бизнес

"Наберитесь смелости": Королева высказалась на тему домогательств

Артистка заявила, что девушки разводят хайп на этой теме

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года
Гороскоп на июнь 2021 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+