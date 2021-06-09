"Уорхоловский образ": возомнившая себя актрисой Бузова влепила смачную пощечину недоброжелателям

Недавно стало известно, что Ольгу Бузову пригласили сыграть роль в премьерном спектакле МХАТа. Событие вывело из себя огромное количество людей.

На поющую ведущую тут же обрушилась критика. Ее не поддержали не только пользователи Сети, но и коллеги по цеху. Многие из них высмеяли новое амплуа звезды, так как у нее нет ни образования, ни опыта работы в театральной сфере. Сама же дива рассказала, что невероятно счастлива, так как с детства мечтала стать актрисой.

Видимо, даже терпеливой Ольге Бузовой надоели постоянные оскорбления. Накануне в своем блоге она опубликовала цитату из интервью художественного руководителя МХАТа Эдуарда Боякова. Он отметил, что искал "уорхоловский образ", а Ольга идеально подходит на роль. Фразу исполнительница подписала. Она подчеркнула, что раз так о ней говорит худрук самого известного театра страны, то она вообще может не обращать внимание на критику других людей.

В последнем посте артистка рассказала, что с самолета сразу поехала на репетицию во МХАТ. Она невероятно благодарна Боякову за приглашение и поддержку. Начинающая актриса сообщила, что желающих попасть на спектакль так много, что почти все билеты уже распроданы.

Поклонники поддержали звезду. "Удачи, Оленька", "Ты большая умничка! Горжусь тобой", "Со всем справитесь! Лучшая", "Не слушай диванных критиков! Все будет отлично как и всегда", "Удачи! Ты на своем месте, получай удовольствие", "Оля, молодец! Трудяга", – писали они.

