"Ольга потеряется среди стен": показавшей трусы в Кремле Бузовой дали под дых

В личном блоге артистка опубликовала фотографию своего наряда. Для концерта звезда выбрала ультракороткое платье, из-под которого выглядывало красное боди, обтягивающее ягодицы. Народ не оценил откровенный лук поющей ведущей, отметив, что в Кремль все же не стоит являться в трусах.
Психолог Алена Полынь в беседе с "Дни.ру" рассказала, почему Ольга Бузова выбрала для выступления подобную одежду. По словам специалиста, очень часто звездам эстрады приходится надевать довольно откровенные наряды, чтобы соответствовать образу.
"Выступление в Кремле совсем не означает смену стиля на классический костюм, например. Эпатировать публику Ольга Бузова любит и этим подогревает интерес к себе. Если выступление будет сопровождаться сдержанностью в одежде, то Ольга потеряется среди стен зала", – отметила Алена Полынь.
Эксперт добавила, что, надевая столь откровенный наряд, Ольга Бузова "кричит о себе, подчеркивая, что остается собой даже в Кремле". "Так она вызывает волну интереса к себе, и мы с вами ее обсуждаем", – добавила психолог.
Напомним, на днях стало известно, что Ольга Бузова выйдет в двух спектаклях МХАТ им. Горького. Артистка примет участие в постановке "Чудесный грузин" про Сталина. По словам худрука, девушка, по сути, сыграет саму себя.
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