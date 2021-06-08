"Какая радость": Кирилла Андреева из "Иванушек" поздравляют с пополнением в семье

50-летний солист группы "Иванушки International" Кирилл Андреев впервые стал дедом.

На днях сын музыканта Кирилл и его жена Аделина подарили солисту "Иванушек" внучку. Новоиспеченный дедушка не афишировал это событие, однако его жена Лолита кратко поблагодарила поклонников за поздравления и отметила, что девочка родилась здоровой и все сейчас хорошо. В дальнейшие подробности супруга Кирилла Андреева вдаваться не стала, оберегая личную жизнь молодой семьи.

Единственному наследнику звезды "Иванушек" 20 лет. В феврале прошлого года он женился на своей возлюбленной Аделине. Молодые не только зарегистрировали брак в ЗАГСе, но и венчались в церкви. Родители не были против столь раннего брака. Они подарили молодоженам квартиру и пожелали долгого семейного счастья. В апреле этого года Андреев-младший показал фото беременной супруги и сообщил, что они ждут девочку. Теперь радостное событие, наконец, произошло, и звездная семья принимает поздравления.

Сын музыканта признавался, что лучшим примером брака для него является союз его родителей – об этом сообщило издание "Вокруг ТВ". Молодой человек всегда мечтал обрести такую же любовь и встретил ее в лице Аделины. Кирилл Андреев-страший и его жена Лолита уже более 20 лет счастливы в браке и считаются идеальной парой.

Ранее "Дни.ру" сообщали о неадекватном поведении коллеги Кирилла Андреева по группе "Иванушки International" – Андрея Григорьева-Апполонова.