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Шоу-бизнес
"Это позор!": возомнившую себя актрисой Бузову безжалостно поставили на место

"Это позор!": возомнившую себя актрисой Бузову безжалостно поставили на место

Недавно стало известно, что Ольгу Бузову пригласили сыграть роль во МХАТе. Ситуация вызвала серьезный резонанс в обществе.
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Сама дива была невероятно счастлива. В своем популярном блоге она написала, что всю жизнь мечтала играть на большой сцене, и вот ее мечта сбылась. Она пообещала художественному руководителю, что не подведет его. Поклонники уже активно скупают билеты, однако радость звезды совсем не разделяют ее коллеги по цеху.

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Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Одной из первых выступила телеведущая Елена Летучая. В "Инстаграме" она отметила, что театр перестал уважать зрителя, а Ольга Бузова попыталась с ней язвительно поспорить. В ответ исполнительница быстро получила: "Стоять где-либо рядом с Вашей фамилией не хотелось бы!".

Режиссер Александр Молочников в своем личном блоге опубликовал кадр, на котором держит на руках Светлану Ходченкову. Публикацию он подписал иронично и просто, сообщив, что готов поменять актрису на Бузову. Сама Ольга прокомментировала пост и подчеркнула, что ожидает сценарий нового фильма, чтобы сыграть там главную роль.

В эфире радиостанции "Говорит Москва" высказался и кинокритик Давид Шнейдеров. По его мнению, пригласить Ольгу Бузову в театр – крайне грустный знак для отечественной сцены. "Это позор для Художественного театра!" – заявил он. Того же мнения придерживается и Борис Щербаков, и Агата Муцениеце, и многие другие знаменитости.

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Фото: Dmitry Rogulin, Дмитрий Рогулин / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 8 июня 2021, 08:53 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник
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Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю

комментарии

Ответить:

Гость775122
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Что творится у нас с культурой! Просто безобразие! Кто же так везде пиарит Бузову!Совершенно без таланта, без слуха, без голоса, а теперь еще и в театр пригласили!!! Она уже пробовала играть на сцене, но.ее с треском погнали! Хорошо хоть в театре артисты ей байкот устроили. Не получилось в одном, на тебе другой2! Видно следующий ее поход будет в Думу!!
Гость763225
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Кто такой Бояков? Почему он во главе МХАТа, кто его туда вставил и за какие-такие заслуги? Кто, конкретно несёт за это ответственность?? И когда кончится эта фантасмагория с сознательным разложением и уничтожением Русского Театра чиновниками от "культурки"?? А явление, Бузова - это уже десятое!
Гость770296
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Все здравомыслящие люди ужасаются от феномена наглости и пошлости по фамилии Бузова.
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