"Это позор!": возомнившую себя актрисой Бузову безжалостно поставили на место

Недавно стало известно, что Ольгу Бузову пригласили сыграть роль во МХАТе. Ситуация вызвала серьезный резонанс в обществе.

Сама дива была невероятно счастлива. В своем популярном блоге она написала, что всю жизнь мечтала играть на большой сцене, и вот ее мечта сбылась. Она пообещала художественному руководителю, что не подведет его. Поклонники уже активно скупают билеты, однако радость звезды совсем не разделяют ее коллеги по цеху.

Одной из первых выступила телеведущая Елена Летучая. В "Инстаграме" она отметила, что театр перестал уважать зрителя, а Ольга Бузова попыталась с ней язвительно поспорить. В ответ исполнительница быстро получила: "Стоять где-либо рядом с Вашей фамилией не хотелось бы!".

Режиссер Александр Молочников в своем личном блоге опубликовал кадр, на котором держит на руках Светлану Ходченкову. Публикацию он подписал иронично и просто, сообщив, что готов поменять актрису на Бузову. Сама Ольга прокомментировала пост и подчеркнула, что ожидает сценарий нового фильма, чтобы сыграть там главную роль.

В эфире радиостанции "Говорит Москва" высказался и кинокритик Давид Шнейдеров. По его мнению, пригласить Ольгу Бузову в театр – крайне грустный знак для отечественной сцены. "Это позор для Художественного театра!" – заявил он. Того же мнения придерживается и Борис Щербаков, и Агата Муцениеце, и многие другие знаменитости.