"Больная самооценка": зазвездившейся Бузовой предрекли скорый конец

Улетевшая в Италию Ольга Бузова разозлила подписчиков своего блога.

Артистка опубликовала фотографию на фоне Колизея. Звезда позирует на фоне достопримечательности с важным видом. По словам певицы, она гордится тем, что раньше по этому месту ходили императоры, а теперь она, Оля Бузова. "Начинаем экскурсию, всегда есть, что можно узнать нового (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), – написала знаменитость.

Однако столь дерзкое сравнение не понравилось подписчикам артистки. Пользователи Сети отметили, что девушка слегка зазвездилась, раз посмела поставить себя в один ряд с великими людьми прошлого. Некоторые заявили, что с таким подходом Ольгу Бузову ждет скорый конец: мол, с той вершины, на которую она себя возвысила, падать будет больно.

"И еще несколько миллиардов человек ходили и будут ходить", "Нашли с кем себя сравнить", "Звездная болезнь вошла в чат, страшно страшно", "Вот это сравнение.

Иногда, как говорится, лучше жевать", "Какое завышенное о себе мнение, кошмар", "Тупее подписи придумать невозможно, раньше динозавры ходили", "Самомнение граничащее с величием, придет время, больно ей падать будет", "Больная самооценка. Комплексы скорее всего с детства", – написали в комментариях.

Напомним, ранее стало известно, что Ольга Бузова примет участие в спектакле МХАТ им. Горького. За выступления артистка получит около 500 тысяч рублей. Стоит отметить, что новость о том, что в постановке театра заняли экс-ведущую "Дома-2" многие театралы восприняли в штыки.