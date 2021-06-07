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Шоу-бизнес
"Больная самооценка": зазвездившейся Бузовой предрекли скорый конец

"Больная самооценка": зазвездившейся Бузовой предрекли скорый конец

Улетевшая в Италию Ольга Бузова разозлила подписчиков своего блога.
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Артистка опубликовала фотографию на фоне Колизея. Звезда позирует на фоне достопримечательности с важным видом. По словам певицы, она гордится тем, что раньше по этому месту ходили императоры, а теперь она, Оля Бузова. "Начинаем экскурсию, всегда есть, что можно узнать нового (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), – написала знаменитость.

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Однако столь дерзкое сравнение не понравилось подписчикам артистки. Пользователи Сети отметили, что девушка слегка зазвездилась, раз посмела поставить себя в один ряд с великими людьми прошлого. Некоторые заявили, что с таким подходом Ольгу Бузову ждет скорый конец: мол, с той вершины, на которую она себя возвысила, падать будет больно.

"И еще несколько миллиардов человек ходили и будут ходить", "Нашли с кем себя сравнить", "Звездная болезнь вошла в чат, страшно страшно", "Вот это сравнение.
Иногда, как говорится, лучше жевать", "Какое завышенное о себе мнение, кошмар", "Тупее подписи придумать невозможно, раньше динозавры ходили", "Самомнение граничащее с величием, придет время, больно ей падать будет", "Больная самооценка. Комплексы скорее всего с детства", – написали в комментариях.

Напомним, ранее стало известно, что Ольга Бузова примет участие в спектакле МХАТ им. Горького. За выступления артистка получит около 500 тысяч рублей. Стоит отметить, что новость о том, что в постановке театра заняли экс-ведущую "Дома-2" многие театралы восприняли в штыки.

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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 7 июня 2021, 19:29 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Блогер потратила на операцию 3 миллиона рублей ради сходства с Бузовой

комментарии

Ответить:

Гостья
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Скорее , не совсем умная , оценка себя,а ведь так возвысить себя не закончив образования, со 2 курса уйти в дом2 там сидеть ,ничего не делая ,а диплом купила тогда бузова хорошо зарабатывала в притоне ,обслуживая клиентов А теперь так возвысить себя ,это только бузова может из женщин легко поведения,за счет депутата И его вливаний, в это убожество ,а там передал бузову,когда убегал из России , в руки армян ,пора и этим ворюгам рвать когти
Памяти Высоцкого
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Оля, остановись пока не поздно!
Дорогая передача!
Во субботу, чуть не плача,
Вся Канатчикова дача
К телевизору рвалась.
Вместо чтоб поесть, помыться,
Там это, уколоться и забыться,
Вся безумная больница
У экранов собралась.
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