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Шоу-бизнес
Сравнили с Райкиным и Утесовым: театралы пропустили Бузову в спектакль МХАТ о Сталине

Сравнили с Райкиным и Утесовым: театралы пропустили Бузову в спектакль МХАТ о Сталине

Мир замер в предвкушении спектакля МХАТ об Иосифе Сталине, в котором сыграет Ольга Бузова.

Продолжение: Бузова и Летучая сцепились из-за скандала с МХАТом
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Выпускница и бывшая ведущая шоу "Дом-2" Ольга Бузова получила роль на сцене МХАТа имени Горького. 11 и 12 июня она сыграет в спектакле об Иосифе Сталине "Чудесный грузин" в роли Беллы Шанталь. Худрук Эдуард Бояков считает, что Бузова привлечет в театр молодежь и вообще является "цельным" персонажем, что само по себе феномен.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Первая реакция общественности была, конечно, отрицательная. Бузова опять полезла, куда не надо, в каждой бочке затычка. Но такая новость заставила маститых театралов задуматься – а может, это уже норма?

Театральный критик Марина Тимашева в беседе с "Дни.ру" призналась, что для нее имя Ольги Бузовой вообще не знакомо. Поэтому она не исключила, что у поющей ведущей все получится. Ведь когда-то сам Аркадий Райкин и Леонид Утесов выходили на сцену с эстрады.

Напомним, Ольга Бузова не первая певица, взошедшая на сцену театра. Звезды российского шоу-бизнеса успешно выступают на театральной сцене. Среди них Кристина Орбакайте и Лолита Милявская, постановки с чьим участием имеют оглушительный успех.

Сейчас Ольга Бузова уже репетирует и активно готовится сыграть в спектакле МХАТ об Иосифе Сталине. Там она будет не только играть, но и петь. В своем "Инстаграм" артистка призналась, что с детства мечтала стать актрисой, но мать настрого запретила ей это, и тогда она пошла на геофак, который закончила с красным дипломом.

Театральный критик Алена Карась предположила, что учатие Бузовой в спектакле о Сталине может привлечь молодежь в театр и дать возможность соприкоснуться с историей диктатора. Ольга Бузова на сцене МХАТ может стать настоящим феноменом своего времени и порталом для просвещения поклонников артистки.

"Театр повышает свой рейтинг, видимо. Хочет, наверное, приобрести себе дополнительную публику. А вот теперь давайте подумаем, что те, кто придут на этот спектакль, с удовольствием схавает историю про чудесного грузина Иосифа Сталина, убившего немало миллионов людей в нашей стране. Вот это соединение популярного исполнителя и сцены для того, чтобы ее молодая и не очень образованная аудитория проглотила эту историю. Это феномен, о котором стоит задуматься".

Между тем общество в штыки воспринимает новость о восхождении Ольги Бузовой на театральные подмостки. В Сети пишут, что создатель актерской системы Константин Станиславский "перевернулся в гробу". Кто-то предположил, что такой опыт обесценит театр как явление и опустит рейтинг МХАТ.

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Фото: Дмитрий Рогулин/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 7 июня 2021, 15:37 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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Любите меня: Бузова отдалась толпе пьяных возбужденных геев без защиты

комментарии

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Что сказать? Россияне всего мира в шоке .
Гость754514
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Это Бузова считает что она актриса, а народ- нет, а дешевки орги театра, ради рейтинга дешёвого, они самого черта пригласят!!!!
Гость767201
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Все равно кто придет на спектакль,но увидеть эту шваль на сцене ,перебор,что она умеет ,если играла где то ,по ошибке ,так после ее игры ДАЖЕ фанаты возмущались, бездарной игрой Про её вой,что называют пением это просто дно Единственный вопрос,зачем кого то приглашать с улицы ,платить ,если в театре отличные актеры ВСЁ понятно взятка этому дебилу худруку предлагали, он не против ,а в театре уже давно идет воровство,так этот ворюга с огромным удовольствием возьмет деньги,такая мерзкая натура у этого дебила худрука Его наглость ,что пристраивает таких швалей как <цензура> бузова
Гость773525
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Несомненно придут в театр молодые люди, но в основном малолетки, которым абсолютно все равно на историю, они придут посмотреть на самозванку Бузову. Проект под названием Бузова - отличная задумка какого-то толстосума. Денег немеренно получил. Родители, не давайте своим детям деньги на концерты этой наглой бездари. Что она там собралась петь, любопытно? Ужас, просто ужас.
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