Сравнили с Райкиным и Утесовым: театралы пропустили Бузову в спектакль МХАТ о Сталине

Мир замер в предвкушении спектакля МХАТ об Иосифе Сталине, в котором сыграет Ольга Бузова.

Выпускница и бывшая ведущая шоу "Дом-2" Ольга Бузова получила роль на сцене МХАТа имени Горького. 11 и 12 июня она сыграет в спектакле об Иосифе Сталине "Чудесный грузин" в роли Беллы Шанталь. Худрук Эдуард Бояков считает, что Бузова привлечет в театр молодежь и вообще является "цельным" персонажем, что само по себе феномен.

Первая реакция общественности была, конечно, отрицательная. Бузова опять полезла, куда не надо, в каждой бочке затычка. Но такая новость заставила маститых театралов задуматься – а может, это уже норма?

Театральный критик Марина Тимашева в беседе с "Дни.ру" призналась, что для нее имя Ольги Бузовой вообще не знакомо. Поэтому она не исключила, что у поющей ведущей все получится. Ведь когда-то сам Аркадий Райкин и Леонид Утесов выходили на сцену с эстрады.

Напомним, Ольга Бузова не первая певица, взошедшая на сцену театра. Звезды российского шоу-бизнеса успешно выступают на театральной сцене. Среди них Кристина Орбакайте и Лолита Милявская, постановки с чьим участием имеют оглушительный успех.

Сейчас Ольга Бузова уже репетирует и активно готовится сыграть в спектакле МХАТ об Иосифе Сталине. Там она будет не только играть, но и петь. В своем "Инстаграм" артистка призналась, что с детства мечтала стать актрисой, но мать настрого запретила ей это, и тогда она пошла на геофак, который закончила с красным дипломом.

Театральный критик Алена Карась предположила, что учатие Бузовой в спектакле о Сталине может привлечь молодежь в театр и дать возможность соприкоснуться с историей диктатора. Ольга Бузова на сцене МХАТ может стать настоящим феноменом своего времени и порталом для просвещения поклонников артистки.

"Театр повышает свой рейтинг, видимо. Хочет, наверное, приобрести себе дополнительную публику. А вот теперь давайте подумаем, что те, кто придут на этот спектакль, с удовольствием схавает историю про чудесного грузина Иосифа Сталина, убившего немало миллионов людей в нашей стране. Вот это соединение популярного исполнителя и сцены для того, чтобы ее молодая и не очень образованная аудитория проглотила эту историю. Это феномен, о котором стоит задуматься".

Между тем общество в штыки воспринимает новость о восхождении Ольги Бузовой на театральные подмостки. В Сети пишут, что создатель актерской системы Константин Станиславский "перевернулся в гробу". Кто-то предположил, что такой опыт обесценит театр как явление и опустит рейтинг МХАТ.