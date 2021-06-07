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Шоу-бизнес
Баснословные деньги: озвучен неприличный гонорар Бузовой за роль в театре

Баснословные деньги: озвучен неприличный гонорар Бузовой за роль в театре

Недавно Ольга Бузова шокировала поклонников новостью о том, что теперь она стала театральной актрисой. Журналисты выяснили детали.
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Певица рассказала, что ее пригласили во МХАТ. В спектакле "Чудесный грузин" артистка сыграет роль Беллы Шанталь, очаровательной певицы, которая впоследствии станет шпионкой. Художественный руководитель театра отметил, что звезда будет играть сама себя, а персонаж является крайне глубоким и противоречивым. По его словам, сама героиня "вызывает усмешку".

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

По словам Ольги Бузовой, роль в театре – ее давняя мечта. С самого детства она мечтала стать актрисой. Теперь Эдуард Бояков предоставил ей возможность попробовать себя на большой сцене. Премьерные спектакли пройдут 11 и 12 июня.

Многие пользователи возмутились тем фактом, что зарплата театрального актера совсем невелика, а поющая ведущая будет занимать чье-то место. Журналисты выяснили, какую сумму получит знаменитость за два спектакля и несколько репетиций. Оказалось, что, по условиям контракта, гонорар Ольги составляет приблизительно полмиллиона рублей.

Как относятся к такому повороту событий артисты театра, работающие там годами, остается только гадать. Пока Ольга Бузова активно готовится к спектаклям и сообщает подписчикам о своих успехах, а увидеть ее на сцене поклонники смогут уже очень скоро.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 7 июня 2021, 12:32 Источник: "Открытые медиа" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

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Какой парадокс! Бузова , ее роли и ролишки вызывают удивление, омерзение, понимание насколько наш мир грязный и продажный. Что вы творите , товарищ худрук ? Или вам дали столько , что невозможно отказаться? Куда смотрят министр культуры и господин Бастрыкин ( самый справедливый и неподкупный человек в России ) ? Может им неизвестен феномен шалавы из дома 2 ?
Гость767201
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ВСЁ пиарщик начал вытягивать, из тех кто имеет хоть какое то отношение к театру , говорить то, чтобы хоть ,как то успокоить поднявшейся бунт людей ,что совершенно справедливо против этого бездарного существа,что будет находиться на сцене Что у арт директора,что у пиар директора одни аргументы ,что перечисляют, те которых накрутили ,они как роботы перечисляют ,где бездарь участвовала А КАК? это они не знают Вот теперь это убожество будет актрисой ,но не факт,что будет все хорошо и она справится
Гость754514
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Бузова дорогая прос...ка, ее кукловоды армяшки ее дорого везде продают, бузиха уже подсела на хорошие бабки, поэтому она зубами за своих кукловод держится!!!!!
Гость767201
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ДОМ-2 <цензура>/у Э.Боякова
«Как относятся к такому повороту событий артисты театра, работающие там годами, остается только гадать.»
———————————————
В апреле 2021 года в театре были обнаружены "серьёзные финансовые нарушения" – в частности, в осуществлении госзакупок, расходовании средств на зарплаты, использовании президентского гранта и проведении ремонтных работ. О каких-либо мерах, предпринятых в отношении лиц, допустивших нарушения, ничего не сообщалось.
Поэтому то мошенник худрук решил получить взятку,а бездарь с улицы, взять и дать ей огромную зарплату,не ему, хапуге ,платить этому убожеству, хорошо бы схватили этого худрука и допросили ,почему у него посторонние люди и почему им давать зарплату ,что не хватает своих талантливых актеров,а не эта дрянь бузова
Гость767201
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Бузовой понятно ,надо ,любыми путями зарабатывать, ВЕДЬ она несколько раз в месяц , куда то улетает,уезжает отдыхать Вот эта трудоголик-алкоголик, опять отдыхает
Певица Ольга Бузова решила устроить себе римские каникулы. Как звезде удалось попасть в Италию, непонятно. Границы с этой страной у нас до сих пор закрыты, а въезд разрешен лишь некоторым категориям россиян и лишь при условии соблюдения двухнедельного карантина. Телеведущая на самоизоляцию не согласилась, а сразу же по прилете пошла гулять по Рим
ДОМ-2 п/у Э.Боякова
Пожаловаться Ответить
«Как относятся к такому повороту событий артисты театра, работающие там годами, остается только гадать.»
———————————————
В апреле 2021 года в театре были обнаружены "серьёзные финансовые нарушения" – в частности, в осуществлении госзакупок, расходовании средств на зарплаты, использовании президентского гранта и проведении ремонтных работ. О каких-либо мерах, предпринятых в отношении лиц, допустивших нарушения, ничего не сообщалось.
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