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Шоу-бизнес
"Ведет себя по-хамски!": выходки Гвердцители довели соседей до белого каления

"Ведет себя по-хамски!": выходки Гвердцители довели соседей до белого каления

Тамара Гвердцители на экране и сцене кажется кроткой, интеллигентной, порядочной. Но вот у живущих рядом со звездой эстрады в элитном доме в центре Москвы соседей иное к ней отношение...
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Адвокат Лариса Широкова вела много резонансных звездных дел. Она помогала бывшей жене Армена Джигарханяна – киевской пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской, регулярно участвует в качестве эксперта в популярных телепроектах. Именно к ней и за помощью и обратилась Елена Фурман – звездный психолог и светская львица.

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"Моя клиентка уже много лет страдает от заливов, хамского, неуважительного отношения своей не менее звездной соседки сверху – Тамары Гвердцители, – заверила "Дни.ру" Лариса Широкова. – Неоднократные заливы, суды, нарушение режима тишины в вечернее время, грохот каблуков и многое другое терпит Елена от Тамары регулярно. Терпению пришел конец!"

Чурающаяся, как говорят, правил пользования жилым помещением певица доводит соседей до белого каления. "Накануне Гверцители вновь заливает дорогой ремонт моей клиентки, – продолжает Широкова. – Попытки урегулировать многолетний конфликт через переговоры безрезультатны – певица на контакт не идет. Но и мы сидеть молча не будем больше".

Лариса Широкова полагает, что у Елены Фурман есть все шансы отсудить у звезды серьезную компенсацию за уничтоженный дизайнерский ремонт и моральный вред. Как говорится, виват, Король!..

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 7 июня 2021, 11:02
ФОТОРЕПОРТАЖ

Женатый Буйнов заласкал Гвердцители

комментарии

Ответить:

Семён
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Владимир
Так только с таких и можно хорошие деньги по лёгкому "срубить"
А нравственность к диплому не выдаётся! А жаль. Немного наблюдал за бракоразводным процессом Ц-Романовской, так после этого Широкову презираю больше самой Ц-Романовской. Деньги не пахнут.
Владимир
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Гость773227
Широкова - адвокат с сомнительной репутацией. Все проходимцы- её клиенты.
Так только с таких и можно хорошие деньги по лёгкому "срубить"
Гость763426
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Гость769084
Надо понимать, что это за адвокат, если она защищала хохляндскую членомойку и аферистку Цымбалюк!
Что Широкова, что грязная ворюга Цымба - две идиотки!
А Цымба точно членомойка! Хахаха! Красиво назвали её! Она и есть членомойка, позорная гадина! Дешёвка!
Гость773588
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Что вообще делает в России эта грузинская <цензура>?
Помню как в 1989г. она выступала по грузинскому ТВ, в Тбилиси, и агитировала население убивать "русских фашистов". Тварь одним словом.
Гость763426
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Гость773403
Горячая кровь, взыграла😉
В жирной <цензура> !
Гость763426
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Правильно оппонент написал - эта Гверцители БЫДЛО! БЫДЛЯТИНА!
Гость763426
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Гвердцители никогда не была интеллигентной! Только прилюдно она порядочную из себя корчит! А по жизни она - порядочная <цензура>, хамка, халда и дура!
Гость773437
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Гость773277
хамка по ней видно..и все эти черномазые в России считают что они боги а потом клевещут на Россию как это сделал Кикабидзе...
Слушай, снегурочка, черномазые здесь не причём. Все претензии к Всевышнему.... он же создал черножопых и беложопых..хочется спросить: " Чем, ты, лучше черномазых?" Надеюсь, в следующей жизни, ты будешь бегать в Африке...
Гость773425
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Гверцители и не выглядит интеллигентной, она всегда производит впечатление очень напористой бабы!
Людмила
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Талантливая хамка и было.
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