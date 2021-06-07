"Ведет себя по-хамски!": выходки Гвердцители довели соседей до белого каления

Адвокат Лариса Широкова вела много резонансных звездных дел. Она помогала бывшей жене Армена Джигарханяна – киевской пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской, регулярно участвует в качестве эксперта в популярных телепроектах. Именно к ней и за помощью и обратилась Елена Фурман – звездный психолог и светская львица.
"Моя клиентка уже много лет страдает от заливов, хамского, неуважительного отношения своей не менее звездной соседки сверху – Тамары Гвердцители, – заверила "Дни.ру" Лариса Широкова. – Неоднократные заливы, суды, нарушение режима тишины в вечернее время, грохот каблуков и многое другое терпит Елена от Тамары регулярно. Терпению пришел конец!"
Чурающаяся, как говорят, правил пользования жилым помещением певица доводит соседей до белого каления. "Накануне Гверцители вновь заливает дорогой ремонт моей клиентки, – продолжает Широкова. – Попытки урегулировать многолетний конфликт через переговоры безрезультатны – певица на контакт не идет. Но и мы сидеть молча не будем больше".
Лариса Широкова полагает, что у Елены Фурман есть все шансы отсудить у звезды серьезную компенсацию за уничтоженный дизайнерский ремонт и моральный вред. Как говорится, виват, Король!..
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