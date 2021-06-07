"Хотелось бы скинуть": народ обеспокоен состоянием истощенной Королевой

Недавно артистка посетила премию "МУЗ ТВ". Однако заботливый супруг не составил ей компанию. Вместо него вместе с дивой на красной дорожке появилась ее мама, Людмила Порывай. Отсутствие мужа Наташа объяснила тем, что он готовится к премьере спектакля. Она отметила, что недавно они весело отпраздновали день рождения родительницы в компании "своих девчонок".
О маме Наташа Королева говорит крайне восторженно, подчеркивая, как прекрасно она выглядит. К себе же певица куда более критична, чем нередко пугает поклонников. На этот раз артистка рассказала, что сейчас весит около 60 килограммов. Однако останавливаться на достигнутом звезда не собирается. "Хотелось бы скинуть пару кило", – призналась она.
Подобные заявления нередко вызывают всплеск неодобрений со стороны обожателей знаменитости. Они полагают, что исполнительница уже сильно похудела, а потому дальнейшее соблюдение диет может привести ее к истощению. Многие искренне обеспокоены моральным состоянием певицы.
Сама Наташа Королева ранее утверждала, что никаких строгих ограничений в свой рацион не вводила. Она старается придерживаться интуитивного питания, практически не ест сахар и мучное, а также полностью исключает некоторые продукты. Детали секрета своего похудения дива пока не раскрыла.
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