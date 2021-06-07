"Вызывает усмешку": художественный руководитель МХАТа откровенно об актерской карьере Бузовой

Ведущая заявила, что всю жизнь мечтала блистать на сцене, и вот ее мечта сбылась. Она отметила, что в театр ее пригласил художественный руководитель Эдуард Бояков. Многие подписчики оказались недовольны ситуацией. Они писали, что дива просто не может выступать на сцене вместе с легендами, так как не имеет ни соответствующего образования, ни опыта работы. Однако саму звезду эти факты совершенно не смущают.
В своем личном блоге Ольга Бузова пообещала, что она не подведет труппу и одобрила выбор театра. Несмотря на большое количество негативных мнений, многие поддержали поющую ведущую. Публика была удивлена, но посчитала, что художественному руководителю виднее.
Журналисты решили поинтересоваться, по какой причине был сделан такой неожиданный выбор. Эдуард Бояков признался, что его крайне впечатлила реакция людей на фамилию знаменитости. Он отметил, что ее либо обожают, либо ненавидят. Для постановки им был необходим "герой сегодняшнего времени, настоящий персонаж". Режиссер подчеркнул, что звезда "по-своему цельная".
По словам художественного руководителя МХАТа, Ольга Бузова сыграет саму себя. В пьесе она – певица Кабаре, "вызывающая усмешку". Однако вся сложность роли заключается в том, что позднее она становится еще и шпионкой, помогающей главному герою.
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