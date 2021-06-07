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Шоу-бизнес
"Вызывает усмешку": художественный руководитель МХАТа откровенно об актерской карьере Бузовой

"Вызывает усмешку": художественный руководитель МХАТа откровенно об актерской карьере Бузовой

Накануне Ольга Бузова сообщила подписчикам, что будет играть роль в премьерной постановке МХАТа. Мнения пользователей разделились.
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Ведущая заявила, что всю жизнь мечтала блистать на сцене, и вот ее мечта сбылась. Она отметила, что в театр ее пригласил художественный руководитель Эдуард Бояков. Многие подписчики оказались недовольны ситуацией. Они писали, что дива просто не может выступать на сцене вместе с легендами, так как не имеет ни соответствующего образования, ни опыта работы. Однако саму звезду эти факты совершенно не смущают.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

В своем личном блоге Ольга Бузова пообещала, что она не подведет труппу и одобрила выбор театра. Несмотря на большое количество негативных мнений, многие поддержали поющую ведущую. Публика была удивлена, но посчитала, что художественному руководителю виднее.

Журналисты решили поинтересоваться, по какой причине был сделан такой неожиданный выбор. Эдуард Бояков признался, что его крайне впечатлила реакция людей на фамилию знаменитости. Он отметил, что ее либо обожают, либо ненавидят. Для постановки им был необходим "герой сегодняшнего времени, настоящий персонаж". Режиссер подчеркнул, что звезда "по-своему цельная".

По словам художественного руководителя МХАТа, Ольга Бузова сыграет саму себя. В пьесе она – певица Кабаре, "вызывающая усмешку". Однако вся сложность роли заключается в том, что позднее она становится еще и шпионкой, помогающей главному герою.

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Фото: Dmitry Rogulin, Дмитрий Рогулин / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 7 июня 2021, 09:34 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость754514
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Театр- прос...ты продажные!!!!, Бузова даже трусы на сцене снимет, театр заткнется, потому что продажные, пусть вся страна плюется!!!!
Мельпомена
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Бояков окончательно превратил в МХАТ имени Горького в ДОМ-2. Театру, который этот бездарь превратил в балаган, уже ничто не может помочь.
Гостья
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Хватка у кукловода Бузовой бульдожья ВСЁ началось с того, что он дал взятку нужным людям , журнала Воман,чтобы только бузова получила награду "Лучший актер",голоса накрутить, спецам из команды Бузовой НЕТ ПРОБЛЕМ Конечно получила и сразу, на следующий день ,арт директор уже разговаривал,убеждал,показывал награду, как лучшая актриса, худруку МХАТа ,а что ещё ,ДА конечно большая взятка ,вот так уродина получила проплаченную роль
Гостья
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Хватит сваливать на зависть, эту идиотку ненавидят ,из за того, что она бездарная,безголосая,тупая,алкоголичка ,употребляющая наркотики ДА, у этой гадости ,таланта ни к чему нет,а деньги все делают,её кукловоды суют эту мразь, даже не задумываются ,а это чмо потянет, в той или иной сфере,им главное,чтобы бузова деньги приносила,сейчас главная задача арт директора перетянуть всю родню из Армении ,там сейчас не спокойно ,поэтому у него задача, всей родне приобрести квартиры в Москве Эта безголосая уже не собирает концерты,так надо сунуть эту бездарную ещё куда то
Гость767201
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СМЕШНО Эту тупую бузову ,как пишет она , пригласил худрук ,да он её не знал ,пока арт директор не приехал с огромной взяткой Доиграется этот идиот из МХАТа , хотя бы прочитал, как его старческий маразм оценивают люди,а главное поймет что поддался на красивые рассказы, уговоры , про бузову, от арт директора,тем более, как увидел деньги,так, сразу согласился
Гость770296
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Эдуард Бояков не в себе, видимо. Как вообще в голову подобное пришло?
Гость765227
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А на роль Сталина надо было взять Даню Милохина или Моргенштерна.Вот тогда бы Бояков точно не прогадал
Гость760816
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Василий
УЖАС!!!!
Бузовский покровитель купит всех! Если будет надо он ей купит место в думе! Она раньше девушек продавала, видимо какие-то серьёзные связи завела! Не знаю кто её там обожает, мне такие в жизни не встречались, но по поводу ненависти он точно зря! Люди которых коробит от этой бесталанной деловой, они не ненавидят, а испытывают чувство брезгливости и волнуются за своих детей!
Гость755833
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мразота
Василий
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УЖАС!!!!
1

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