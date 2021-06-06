Одержима: у сующей деформированные ноги в камеру Волочковой выявили фетиш

Танцовщица Анастасия Волочкова вновь в центре внимания.

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова готовится к выступлениям. Через неделю у звезды балета состоятся два сольных концерта. Чтобы не ударить в грязь лицом, артистка без конца репетирует.

Оба мероприятия пройдут в один день, поэтому Анастасия немного волнуется. "Не знаю, как выдержу, но точно знаю, что выдержу! По-волочковски!" – отметила знаменитость в личном микроблоге.

Также Волочкова записала видео из репетиционного зала. Уставшая, но очень довольная артистка пригласила поклонников на свои выступления. В кадре Анастасия говорила, параллельно освобождая ступни от пуантов. Балерина продемонстрировала подписчикам деформированные стопы – результат многих лет на сцене.

Большинство подписчиков поддержали Анастасию Волочкову и пожелали ей удачи на концертах. Фанаты верят, что артистка покажет себя с лучшей стороны.

Между тем не обошлось и без негативных комментариев. Не секрет, что у Волочковой много недоброжелателей. Недруги отмечали, что Анастасия одержима своими ногами, поэтому постоянно их демонстрирует.

"Какой-то фетиш ступней у Насти. Не знаю, как еще это постоянное тыкание ног в камеру назвать (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "правильно делает, я бы тоже тыкала в камеру тем кто б мне указывал что мне выставлять а что нет! некоторые жопы выставляют и все молчат, а тут ножки балерины тем более это адский труд и адская боль!" – спорили пользователи Сети под постом Анастасии Волочковой.