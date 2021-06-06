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Шоу-бизнес
Одержима: у сующей деформированные ноги в камеру Волочковой выявили фетиш

Одержима: у сующей деформированные ноги в камеру Волочковой выявили фетиш

Танцовщица Анастасия Волочкова вновь в центре внимания.
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Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова готовится к выступлениям. Через неделю у звезды балета состоятся два сольных концерта. Чтобы не ударить в грязь лицом, артистка без конца репетирует.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Оба мероприятия пройдут в один день, поэтому Анастасия немного волнуется. "Не знаю, как выдержу, но точно знаю, что выдержу! По-волочковски!" – отметила знаменитость в личном микроблоге.

Также Волочкова записала видео из репетиционного зала. Уставшая, но очень довольная артистка пригласила поклонников на свои выступления. В кадре Анастасия говорила, параллельно освобождая ступни от пуантов. Балерина продемонстрировала подписчикам деформированные стопы – результат многих лет на сцене.

Большинство подписчиков поддержали Анастасию Волочкову и пожелали ей удачи на концертах. Фанаты верят, что артистка покажет себя с лучшей стороны.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Между тем не обошлось и без негативных комментариев. Не секрет, что у Волочковой много недоброжелателей. Недруги отмечали, что Анастасия одержима своими ногами, поэтому постоянно их демонстрирует.

"Какой-то фетиш ступней у Насти. Не знаю, как еще это постоянное тыкание ног в камеру назвать (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "правильно делает, я бы тоже тыкала в камеру тем кто б мне указывал что мне выставлять а что нет! некоторые жопы выставляют и все молчат, а тут ножки балерины тем более это адский труд и адская боль!" – спорили пользователи Сети под постом Анастасии Волочковой.

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Анастасия Волочкова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 6 июня 2021, 14:39 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость760816
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вот для кого это всё показывают? вам Инстаграма мало? кто хочет смотреть на этих людей на них подписаны, а нам за что?
Гость Валерия
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Бедная Настя У меня тоже поперечное плоскостопие.но я не балерина.просто все время ходила , в балетных туфельках с завязками по ногеПоначалу было красиво и удобно.моалась,бегала .как ветер по отделению.а потом началось--- никакие туфли одеть нельзя.пальцы выступают и натирают.надо их связывать и только широкие туфли без каблука это очень трудно,больно и тяжело Так чтоя удиволяюсь Насте как она еще может с такими стопами танцевать-это так больно Настя,уже остановись,тк очень тяжело займись преподаванием -это тоже многим очень нвужно
Гость 751241
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Ну вот, сидит вся уставшая после тренеровки, лицо как у мышки, ноги натруженные демонстрирует.. А вы все алкаша, алкашка!)
Гость.
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На покой, бабулечка, отдыхай! Твоё время прошло. Нужно было вовремя танцевать, а не любимых ублажать.
Гость760241
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Там деформация не только в ногах, но и повыше, а это уже навсегда.
Гость771571
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Многим тёткам НРАВИТСЯ рожать ( это тоже ОЙ какая работа) , но никто не выставляет деформированный орган , разорванный и безобразный - * на показ* ФУ.
Гость771571
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Но подобное УРОДСТВО выставлять неразумно. Это вызывает отвращение и рвотное ощущение. Ну, помилуйте ни одному ГЛАЗУ в мипе не хочется смотреть на э т о безобразие. Фу,ФУ,ФУ...
Гость 13620
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Ну так хорошо, что не <цензура> подмышки...
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