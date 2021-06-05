Исхудавшая 75-летняя мама Королевой потрясла цветущим видом

Людмила Ивановна является профессором, заслуженной артисткой Украины, дирижером хоровой капеллы. Но вышла на пенсию и стала светским персонажем – теперь мелькает на экране, ходит на премии и красные дорожки.
"Я сделала прививку, похудела на 25 паундов (11 килограммов – Прим. ред.)", – хвастается живущая в Америке мама Королевой. Он выглядит, как всегда, феерично – ярко, свежо, экстравагантно. Даже кажется, что она со знаменитой дочкой – ровесницы.
Приезжая в Россию из Штатов, мама Люда останавливается у Наташи – место позволяет. Но собственным жильем обзаводиться в Москве пока не думает. "Мне это не нужно!" – объяснила она.
"Если есть возможность, надо от всего избавляться и не привязываться к месту, – одобряет решение мамы Королева. – Мир настолько интересен и разнообразен, что можно постоянно менять места жительства – там снять, тут арендовать, здесь немножко пожить". Для энергичной и подвижной мамы Люды это – прекрасное решение. Она призналась, что спит и видит, когда откроются границы, чтобы отправиться в большой круиз.
Популярные темы форума
Где работает Анфиса и кем?
Как вы относитесь к свободным отношениям?
Версии о встрече Байдена и Путина
В чем феномен Бузовой ? Почему безголосая бездарность в такой огромной цене ?
Йога
Верую в всевышнего
мой парень зовёт жить у него что делать
Где найти нормальную женщину?
Отдых в России это дно
СТАРЫЕ ДЕВЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ