Исхудавшая 75-летняя мама Королевой потрясла цветущим видом

48-летняя Наташа Королева на "Премию МУЗ-ТВ" пришла со своей мамой – 75-летней Людмилой Порывай. Всегда эпатажная "мама Люда" в этот раз, кажется, превзошла сама себя и затмила иных молодых звезд...

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