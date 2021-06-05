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Шоу-бизнес
Исхудавшая 75-летняя мама Королевой потрясла цветущим видом

Исхудавшая 75-летняя мама Королевой потрясла цветущим видом

48-летняя Наташа Королева на "Премию МУЗ-ТВ" пришла со своей мамой – 75-летней Людмилой Порывай. Всегда эпатажная "мама Люда" в этот раз, кажется, превзошла сама себя и затмила иных молодых звезд...
прочитано 380 раз

Людмила Ивановна является профессором, заслуженной артисткой Украины, дирижером хоровой капеллы. Но вышла на пенсию и стала светским персонажем – теперь мелькает на экране, ходит на премии и красные дорожки.

"Я сделала прививку, похудела на 25 паундов (11 килограммов – Прим. ред.)", – хвастается живущая в Америке мама Королевой. Он выглядит, как всегда, феерично – ярко, свежо, экстравагантно. Даже кажется, что она со знаменитой дочкой – ровесницы.

Фото: Дни.ру

Приезжая в Россию из Штатов, мама Люда останавливается у Наташи – место позволяет. Но собственным жильем обзаводиться в Москве пока не думает. "Мне это не нужно!" – объяснила она.

"Только не худей!" – попросила мама Люда Дмитрия Красилова из клипа Uno группы Little Big. Фото: Дни.ру

"Если есть возможность, надо от всего избавляться и не привязываться к месту, – одобряет решение мамы Королева. – Мир настолько интересен и разнообразен, что можно постоянно менять места жительства – там снять, тут арендовать, здесь немножко пожить". Для энергичной и подвижной мамы Люды это – прекрасное решение. Она призналась, что спит и видит, когда откроются границы, чтобы отправиться в большой круиз.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Наташа Королева и Людмила Порывай. Фото: Дни.ру
Автор: 5 июня 2021, 12:17
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комментарии

Ответить:

Гость770199
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Исхудавшая 75 летняя бабка потрясла отвисшей старческой кожей и произвела на фсех фурор!
Гость770196
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9
Гость770195
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Да
Гость770194
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Да
Гость770193
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Да
Гость770192
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Да
666!!!
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Но вышла на пенсию и стала светским персонажем – торгует мерзким жид0ееебббааллльннник0м!Если к примеру старуху жидопорывай нагнуть,то может быть натянеться кожа на жидовской жжжж000пппее!Ну,а так морщины такие,что можно картошку сажать!Фуууу ббблллеееаааадддь!!!
Эх, пандемия
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Молодца мама Люда . Чуть красивше обезьянки уже красотуля 🤣🤣🤣
1

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