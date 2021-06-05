Рыдающая истеричка Бузова устроила вакханалию на красной дорожке

В Москве началась "Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало Света". Торжественная церемония проходит во дворце спорта "Мегаспорт". Журналисты и поклонники встречают участников мероприятия на красной ковровой дорожке. Певица Ольга Бузова как всегда выделилась.
Артистка прибыла на красную дорожку в огромной золотой клетке, откуда ее умело извлекли ассистенты. Ольга Бузова была одета в золотистый костюм. Она слала своим фанатам воздушные поцелуи и вела себя очень экспрессивно.
В один момент поющая ведущая упала на колени и начала плакать. Потом она стала агрессивно дергать головой и, вытаращив глаза, словно кому-то что-то доказывая, стала на разрыв кричать слова своей песни "твои слова водица, так не годится, я не хотела разводиться!". Строчки подхватили поклонники из толпы.
На этом перфоманс не закончился. Из-за кулис вдруг выбежала ведущая церемонии Анастасия Ивлеева с микрофоном и начала гоняться за Ольгой Бузовой, словно пытаясь прогнать ее с ковровой дорожки.
Ранее в беседе с "Дни.ру" бывший коллега Ольги Бузовой Рустам Солнцев заявил, что считает поведение артистки неадекватным. Он призвал ее команду скрывать ее состояние от поклонников.
Популярные темы форума
Где работает Анфиса и кем?
Как вы относитесь к свободным отношениям?
Версии о встрече Байдена и Путина
Йога
Верую в всевышнего
мой парень зовёт жить у него что делать
Отдых в России это дно
Где найти нормальную женщину?
Непереносимость лактозы
Она спасла мою жизнь