"Больше никто не увидит": после скандала на могиле Волчек произошло чудо

Недавно на могиле прославленной актрисы и худрука "Современника" появился памятник. Однако он не всех устроил. Из-за внешнего вида мемориала начался настоящий скандал. Среди недовольных оказался актер Стас Садальский, который раскритиковал стелу в пух и прах.
Поклонники Галины Волчек тоже были возмущены увиденным. Они писали в интернете, что памятник ставил сам дьявол, и что актриса не заслужила такого издевательства. Действительно, на мемориале изображенное лицо никак не было похоже на лицо Галины Волчек.
Но вот произошло чудо. После скандала дело сдвинулось с мертвой точки, и памятник прославленной актрисе накрыли брезентом. Актер Стас Садальский уверен, что это сделали после того, как в Сети поднялась волна негатива. Судя по всему, Садальский уверен, что памятник ликвидируют и переделают. Блогер поблагодарил своих подписчиков за активное участие в обсуждении темы.
"Этот ужас над могилой величайшей современницы никто больше не увидит", — написал Садальский в своем "Инстаграм".
Напомним, легендарный худрук театра "Современник", актриса и режиссер Галина Волчек умерла в декабре 2019 года на 87-м году жизни.
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