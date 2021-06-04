"Вот откуда дерьмо вытекает!": униженный Манукян публично разнес Бузову

Еще недавно все поклонники с нетерпением ждали свадьбу Ольги Бузовой и Давида Манукяна. Однако последовало расставание, а за ним и череда громких скандалов.

Казалось, что рэпер придерживается своей особой тактики. Он практически не комментировал слухи о романе и ни разу не отозвался плохо об экс-избраннице. В то время, как она обвиняла его в рукоприкладстве и изменах, артист отмалчивался и не выходил на связь. В тот момент многие пользователи встали на сторону Давы, посчитав его поведение крайне достойным.

Видимо, сейчас что-то изменилось. Под постом Ольги Бузовой внезапно появился колкий комментарий от бывшего возлюбленного. "Так вот эта клоака, откуда все дерьмо вытекает", – гласит нашумевшее послание. В Сети активно появляются новые версии происходящего. Некоторые предполагают, что исполнитель так долго терпел все унижения, что теперь решил отомстить за все. В "Инстаграме" они попытались объяснить звезде, что он лишь позорит сам себя подобными словами.

Другие же предположили, что сам Давид Манукян никогда бы не написал ничего подобного, а значит его заставили. Так, они вспомнили о популярной программе "Comment out". Суть шоу заключается в том, что звезда обязана написать оскорбительный комментарий выбранному продюсерами коллеге, иначе ей придется выполнять непростое наказание и терять баллы.

Пока артист никак не отреагировал на бурные возмущения пользователей. Они ожидают выхода программы или публичного объяснения от Давы.