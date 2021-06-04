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Шоу-бизнес
"Вот откуда дерьмо вытекает!": униженный Манукян публично разнес Бузову

"Вот откуда дерьмо вытекает!": униженный Манукян публично разнес Бузову

Еще недавно все поклонники с нетерпением ждали свадьбу Ольги Бузовой и Давида Манукяна. Однако последовало расставание, а за ним и череда громких скандалов.
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Казалось, что рэпер придерживается своей особой тактики. Он практически не комментировал слухи о романе и ни разу не отозвался плохо об экс-избраннице. В то время, как она обвиняла его в рукоприкладстве и изменах, артист отмалчивался и не выходил на связь. В тот момент многие пользователи встали на сторону Давы, посчитав его поведение крайне достойным.

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Видимо, сейчас что-то изменилось. Под постом Ольги Бузовой внезапно появился колкий комментарий от бывшего возлюбленного. "Так вот эта клоака, откуда все дерьмо вытекает", – гласит нашумевшее послание. В Сети активно появляются новые версии происходящего. Некоторые предполагают, что исполнитель так долго терпел все унижения, что теперь решил отомстить за все. В "Инстаграме" они попытались объяснить звезде, что он лишь позорит сам себя подобными словами.

Другие же предположили, что сам Давид Манукян никогда бы не написал ничего подобного, а значит его заставили. Так, они вспомнили о популярной программе "Comment out". Суть шоу заключается в том, что звезда обязана написать оскорбительный комментарий выбранному продюсерами коллеге, иначе ей придется выполнять непростое наказание и терять баллы.

Пока артист никак не отреагировал на бурные возмущения пользователей. Они ожидают выхода программы или публичного объяснения от Давы.

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Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 4 июня 2021, 08:49 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость765227
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Эта пара фриков всё народ развлекает.Неужели есть те, кто относится к ним серьёзно?)
Гость761889
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А ДАВИД МАНУКЯН-САМЫЙ ХУДШИЙ ИЗ АРМЯН!..МАТЕРШИННИК ,,ЛОВЕЛАС!.ПУСТЬ БЕЖИТ НА СВОЙ КАВКАЗ!..
Гость754514
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Страна дураков, пусть бузова и ее кукловоды процветают, все будут молчать и хлопать глазами, рулят в стране- крысы.
гостья
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Сейчас на странички бузовой прочитала статью,писали про то, какой мошенник ,чуть ли не преступник ,что то не так делал в молодые годы и что Дави , терпеть это унижение? А то что "творчество" Бузовой <цензура> ,так все видят Сегодня опять обманом получит премию МУЗ ТВ , за видео Водица Первое - явная накрутка голосов,наблюдали,как Кока была первой ,потом за ОДИН день стала Бузова Второе за что давать награду ? это плагиат, наглый, от себя бузова ничего не добалила ,что было у Лопас ,движения,костюм и за что давать этой убогой премию?
Гость767201
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ВСЕ правильно ,про <цензура> от бузовой ,да ещё плагиат ,как с клипом Водица ,где бездарь все повторила, как в клипе Лопас движения,костюм, А ВЕДЬ этот клип Водица сегодня получит награду, на МУЗ ТВ за лучшее видео Как накрутили голоса сама видела, сразу честно вырвалась вперед Кока со своим видео ,НО за один день, спецы мошенники накрутили голоса клипу Бузовой,хотя она отставала более чем на половину, от Коки Понятно эта престижная премия,а арт директору надо отчитаться за потраченные деньги ,конечно для себя, ,а эта премия ,, что получит бузова за плагиат ,лучший отчет
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