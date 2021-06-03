Появилась шокирующая информация о беременности Бузовой: сделала УЗИ?

Однако сегодня у многих пользователей появились сомнения и в этом факте. Пиарщик звезды Антон Богославский опубликовал в своем "Инстаграме" снимок из медицинского кабинета. Неизвестная женщина сделала УЗИ. На аппарате четко видно, что пациентка находится в интересном положении.
На сегодняшний день Антон чаще всего проводит время именно с Ольгой Бузовой. Публика тут же заподозрила, что в медицинском учреждении он мог быть вместе со звездой, а та самая пациентка – она сама. Пользователи вспомнили слова артистки о том, что к 35 она хочет родить и готова к этому. Возможно, время пришло.
Пока никаких подтверждений тому факту, что на снимке присутствует исполнительница нет. Поклонники также не совсем уверенны в правильности вывода, потому что певица ничуть не поправилась. Нет ни намека на округлившийся живот и другие изменения. Теперь все с нетерпением ожидают комментарий от самой звезды.
Напомним, последний раз Ольга Бузова говорила о детях, находясь в отношениях с Давидом Манукяном. Тогда все наблюдали за семейной идиллией пары и были уверены, что скоро последует новость о свадьбе. Однако вместо торжественного события произошел громкий разрыв с обвинениями и оскорблениями.
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