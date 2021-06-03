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Шоу-бизнес
"Все такое несчастное!": разочарованная Вайкуле влепила смачную пощечину Шатунову

"Все такое несчастное!": разочарованная Вайкуле влепила смачную пощечину Шатунову

Лайма Вайкуле стала гостьей программы "Музыкалити". Вместе с ней программу посетила Айза Долматова.
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Латвийская певица не оценила музыку, предложенную Максимом Галкиным. Все современные песни показались ей не совсем понятными. Певица заявила, что ей нужны ритм, мотив и четкие слова. Она убеждена, что артистом может считаться лишь тот, у кого уже был сольный концерт. Все остальные лишь находятся на пути к успеху.

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 Лайма Станиславовна Вайкуле

Лайма Станиславовна Вайкуле певица

Особенно не впечатлила звезду песня "Мальчик на девятке". Она назвала ее детской и охарактеризовала нелицеприятными словами. Композицию звезда сравнила с творчеством Юрия Шатунова, чем крайне удивила ведущего.

Максим Галкин поинтересовался, почему Лайма Вайкуле так отрицательно отзывается о группе "Ласковый май". Она ответила, что одна из главных песен коллектива является "песней для дебилов" и посетовала, что такое тоже продается в мире шоу-бизнеса. Пародист поспешил не согласиться с ней.

"Все такое несчастное!" – заявила артистка, комментируя аранжировки. Она отметила, что артисты портят вкус слушателей, а подрастающее поколение и вовсе не должно слушать такую музыку. По мнению звезды, все представленные исполнители не смогут завоевать признание публики и скоро просто исчезнут из хит-парадов.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 3 июня 2021, 15:18 Источник: "Ютуб" ✓ Надежный источник
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