Дочь онкобольной Заворотнюк в шоке от происходящего с певицей МакSим

Новости о самочувствии звезды привели поклонников в ужас. Переживает за больную пневмонией артистку и наследница актрисы Анастасии Заворотнюк.
В своем микроблоге модель призналась, что ей очень страшно за певицу МакSим. Анна пожелала 38-летней исполнительнице быстрого выздоровления и выразила надежду на то, что знаменитость справится с недугом.
Напомним, по последним данным, у звезды поражено более 80% легких. Певица МакSим пребывает в медикаментозной коме. Как писали "Дни.ру", артистку перевели с аппарата ИВЛ на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО). Этот метод используется для поддержания жизни крайне тяжелых пациентов с воспалением легких.
Близкий друг исполнительницы заявил, что врачи надеются на спасение певицы. Однако давать оптимистичные прогнозы они пока не решаются.
Напомним, ранее сама артистка сообщала в своем инстаграм-аккаунте о том, что у нее появились симптомы простуды 11 июня. Вскоре у нее повысилась температура до 39 градусов. 19 июня стало известно, что певицу МакSим госпитализировали с пневмонией и ввели в искусственную кому.
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