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Шоу-бизнес
"Разорвал в клочья": Ревнивый муж Ротару избавился от соперника

"Разорвал в клочья": Ревнивый муж Ротару избавился от соперника

Влюбленность солиста "Песняров" в Софию Ротару жестко пресекли. Муж певицы вспылил не на шутку.
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На пике карьеры София Ротару была невероятно популярной, она влюбляла в себя не только фанатов по всему СССР, но и звездных коллег. Участник ВИА "Песняры" Валерий Дайнеко признался, что исполнительница хита "Червона рута" очаровала его и заставила испытывать романтические чувства. В то время София Ротару была в браке с украинским музыкантом Анатолием Евдокименко, поэтому ухаживания коллеги обернулись для певицы скандалом.

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София Ротару

София Ротару певица, актриса

 Борис Вячеславович Корчевников

Борис Вячеславович Корчевников актер, телеведущий

Окрыленный любовью Анатолий Дайнеко написал портрет Софии Ротару и подарил его возлюбленной. Супруг певицы пришел в ярость от такого презента, артистка сполна расплатилась за любовь коллеги. "Он разорвал картину в клочья!" — рассказал музыкант в недавнем диалоге с Борисом Корчевниковым. Солист "Песняров" воспринял уничтожение своего творчества, как выдающееся нахальство. "Можно было поссориться, поругаться, но рвать работу художника..." — выразился раздосадованный от воспоминаний Дайнеко.

Однако, благодаря агрессивному поступку, Анатолий Евдокименко успешно избавился от соперника. Никаких романтических отношений у Софии Ротару с воздыхателем не сложилось. Сейчас Валерий Дайнеко предполагает, что певица испытывала к нему взаимный интерес. Мужчина объявил, что однажды артистка приревновала его к другой девушке.


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София Ротару. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 27 июня 2021, 06:08 Источник: Россия 1/"Судьба человека" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Что годы сделали с Ротару

комментарии

Ответить:

Гость ну и ну
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Окрыленный любовью Анатолий Дайнеко написал портрет Софии Ротару и подарил его возлюбленной........ Сейчас Валерий Дайнеко предполагает, что певица испытывала к нему взаимный интерес. =из статьи Екатерины Ежовой

автор, Вы сами не знаете ,как зовут Дайнеко ? на всякий случай варианты перебираете...неужели сложно проверить свое написанное....
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