"Разорвал в клочья": Ревнивый муж Ротару избавился от соперника

Влюбленность солиста "Песняров" в Софию Ротару жестко пресекли. Муж певицы вспылил не на шутку.

На пике карьеры София Ротару была невероятно популярной, она влюбляла в себя не только фанатов по всему СССР, но и звездных коллег. Участник ВИА "Песняры" Валерий Дайнеко признался, что исполнительница хита "Червона рута" очаровала его и заставила испытывать романтические чувства. В то время София Ротару была в браке с украинским музыкантом Анатолием Евдокименко, поэтому ухаживания коллеги обернулись для певицы скандалом.

Окрыленный любовью Анатолий Дайнеко написал портрет Софии Ротару и подарил его возлюбленной. Супруг певицы пришел в ярость от такого презента, артистка сполна расплатилась за любовь коллеги. "Он разорвал картину в клочья!" — рассказал музыкант в недавнем диалоге с Борисом Корчевниковым. Солист "Песняров" воспринял уничтожение своего творчества, как выдающееся нахальство. "Можно было поссориться, поругаться, но рвать работу художника..." — выразился раздосадованный от воспоминаний Дайнеко.

Однако, благодаря агрессивному поступку, Анатолий Евдокименко успешно избавился от соперника. Никаких романтических отношений у Софии Ротару с воздыхателем не сложилось. Сейчас Валерий Дайнеко предполагает, что певица испытывала к нему взаимный интерес. Мужчина объявил, что однажды артистка приревновала его к другой девушке.