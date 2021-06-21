Внук Ротару залез на сцену на фестивале в Киеве: Что это?!

Внук Софии Ротару удивил многотысячную толпу своим выходом.

Внук 73-летней народной артистки России Софии Ротару начал карьеру диджея. Анатолий долго искал себя, и вот наконец, нашел свой путь. Звездная бабушка несказанно рада за наследника. О его успехах она написала в своем блоге.

К слову, начинающий диджей уже добился немалых успехов. Недавно внук Софии Ротару выступил на крупном фестивале White Nights в Киеве. На мероприятии он выступил со своим треком Hold the Line. Публика отлично приняла его творение.

На опубликованных в Сети кадрах выступления публика танцует под игру внука Софии Ротару, который работает под псевдонимом SHMN.

Подписчики Софии Ротару признались, что у нее прекрасные внуки. Они пожелали им светлой дороги и успехов. Однако не все поняли, что за кадры с тусовки опубликовала артистка на своей странице. "Что это?!" – написали с недоумением фанаты "Хуторянки".

Напомним, внучка Софии Ротару встречается с бизнесменом Денисом Ждановым. Звездная бабушка против раннего замужества, хоть избранник внучки и миллионер. К слову, семья не особо пострадала финансово даже во время пандемии коронавируса.

София Ротару не бедствует, несмотря на редкие выступления. Тем не менее, свой гостиничный бизнес, который перестал приносить желаемый доход, певица решила распродать.

Напомним, в 1994 году у Софии Ротару появился первый внук. Мальчика назвали в честь деда – Анатолий. В 2001 году у сына Руслана родился второй ребенок. Девочку назвали в честь бабушки – София.

София занимается модельным бизнесом и поет. Анатолий учился в Лондоне и освоил профессию фотографа. Он анимается музыкой и является профессиональным диджеем.