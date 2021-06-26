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Шоу-бизнес
"Ничего себе": Потерявшая стыд Жасмин вышла в люди без юбки

"Ничего себе": Потерявшая стыд Жасмин вышла в люди без юбки

Певица Жасмин появилась на красной дорожке в провокационном наряде. Звезда прикрыла интимное место одними колготками.
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Музыкальные премии и торжественные вечеринки для российских звезд стали поводом выделиться. Артисты позволяют себе петь на сцене под фонограмму, но выходить на красную дорожку предпочитают всегда эффектно. Для этого многие надевают шокирующие наряды за гранью приличия. Этот тренд подхватила и певица Жасмин. Знаменитость пришла на фестиваль "Жара" в колготках без юбки.

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Сара Львовна Жасмин (Шор)

Сара Львовна Жасмин (Шор) Певица

Звездная брюнетка облачилась в черный топ из небольшой полоски ткани и оранжевый жакет, слегка опускающийся на бедра. Артистка не забыла и об аксессуарах: ее образ дополнили крупные серьги-кольца и желтые очки. Певица Жасмин гордо шагала на публике в туфлях-лодочках, демонстрируя яркий образ. Недостаток одежды на уровне гениталий мать троих детей нисколько не смущал.


Знаменитость поделилась снимком в пикантном наряде в микроблоге. Инстаграм-аккаунт артистки быстро пополнился комментариями на этот счет. Россияне сочли наряд певицы Жасмин весьма удачным. "Глаз не оторвать", "Вы как всегда неотразима, выглядите просто супер", "Ну ничего себе, смотрела бы и смотрела на тебя", " Жара не мешает выглядеть превосходно", "Такая вы озорная, столько сил у вас", "Какая вы шикарная женщина", — написали воодушевленные пользователи Сети.

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Певица Жасмин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 26 июня 2021, 22:03 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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