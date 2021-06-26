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Шоу-бизнес
Сына Валерии настигли большие проблемы из-за родства со звездой

Сына Валерии настигли большие проблемы из-за родства со звездой

От второго брака у певицы Валерии трое детей -: дочь Анна (род. 21 июня 1993), сыновья Артемий (род. 25 августа 1994) и Арсений Шульгины (род. 8 ноября 1998). Но каково это, когда твоя мать – звезда? Об этом корреспондент "Дни.ру" спросил артистку за кулисами музыкального фестиваля "Жара", который в эти дни проходит в столичном "Крокусе".
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"Для детей моя известность – это, скорее, обременение, – полагает Валерия. – Потому что люди не видят в них самостоятельных личностей, а воспринимают через призму родителей. Им кажется, что если родители – публичные люди, то и детям все доставаться должно проще – мол, везде помогут, протолкнут".

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 (Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

Но к семье Валерии все эти людские шаблоны и стереотипы не относятся. "У меня какие-то уникальные дети, которые нацелены на абсолютную самостоятельность, – заверила исполнительница. – Они везде пробились без блата, поскольку главное в их жизни – доказать, что они и сами что-то могут".

Валерия признается, что мечтала о карьере пианиста для младшего сына. И он подавал надежды, выступал в престижных залах. "Но в итоге выбрал другой путь, – сожалеет певица. – И этого его право, его жизнь".

Дети Валерии всегда знали, что она – человек публичный и известный. И не представляли себе, что бывает иначе. "Хотя в школе это им мешало, – считает артистка. – Стоило им не выучить урок, то сразу слышались укоры от одноклассников или учителей: "Конечно, тебе все можно, потому что ты – сын Валерии!" А у старшего сына из-за этого были большие проблемы – он не хотел идти в школу, потому что знал, что над ним могут вот так издеваться".

Валерия. Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

Все дети Валерии и финансово независимые. "Чувство собственного достоинства и внутренний стержень не позволяет им приходить ко мне с протянутой рукой", – гордится наследниками 53-летняя певица.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Валерия. Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру
Автор: 26 июня 2021, 11:12
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комментарии

Ответить:

Гость783175
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Опять статья про сына,а физиономию костлявой визжащей Валерии предлагают здесь нам .И вообще...кому-то это интересно?
1

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