Сына Валерии настигли большие проблемы из-за родства со звездой

От второго брака у певицы Валерии трое детей -: дочь Анна (род. 21 июня 1993), сыновья Артемий (род. 25 августа 1994) и Арсений Шульгины (род. 8 ноября 1998). Но каково это, когда твоя мать – звезда? Об этом корреспондент "Дни.ру" спросил артистку за кулисами музыкального фестиваля "Жара", который в эти дни проходит в столичном "Крокусе".



"Для детей моя известность – это, скорее, обременение, – полагает Валерия. – Потому что люди не видят в них самостоятельных личностей, а воспринимают через призму родителей. Им кажется, что если родители – публичные люди, то и детям все доставаться должно проще – мол, везде помогут, протолкнут".

Но к семье Валерии все эти людские шаблоны и стереотипы не относятся. "У меня какие-то уникальные дети, которые нацелены на абсолютную самостоятельность, – заверила исполнительница. – Они везде пробились без блата, поскольку главное в их жизни – доказать, что они и сами что-то могут".

Валерия признается, что мечтала о карьере пианиста для младшего сына. И он подавал надежды, выступал в престижных залах. "Но в итоге выбрал другой путь, – сожалеет певица. – И этого его право, его жизнь".

Дети Валерии всегда знали, что она – человек публичный и известный. И не представляли себе, что бывает иначе. "Хотя в школе это им мешало, – считает артистка. – Стоило им не выучить урок, то сразу слышались укоры от одноклассников или учителей: "Конечно, тебе все можно, потому что ты – сын Валерии!" А у старшего сына из-за этого были большие проблемы – он не хотел идти в школу, потому что знал, что над ним могут вот так издеваться".

Все дети Валерии и финансово независимые. "Чувство собственного достоинства и внутренний стержень не позволяет им приходить ко мне с протянутой рукой", – гордится наследниками 53-летняя певица.