Сенсационное признание Сюткина: младший сын был зачат неестественным путем

62-летний Валерий Сюткин обзавелся еще одним наследником в прошлом году. 45-летння супруга подарила ему сына. Мальчика назвали Львом. Ранее артист говорил, что зачатие было естественным, но на самом деле это не так.

Валерий Сюткин в интервью журналу "Караван историй" рассказал, что его супруга забеременела с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Раскрыв тайну рождения Льва, артист признался, что давно мечтал о еще одном ребенке, но естественное зачатие не приводило к успешному развитию плода.

С помощью ЭКО Виола тоже забеременела не сразу. На это ушло три года. Врач, который занимался этой процедурой, отмечал решительность супруги Сюткина. Артист мечтал попасть на роды, но, к сожалению, опоздал. Он был занят оформлением справок в медучреждении и сдавал тест на коронавирус.

Музыкант увидел рождение сына лишь на видео. Долгожданный момент сняли для Валерия Миладовича медицинские сестры. Сейчас артист много времени проводит с малышом и не может нарадоваться совместному времяпрепровождению.

Валерий Сюткин отметил, что не мог столько времени уделять старшим наследникам, когда те были детьми. Тогда музыкант много работал и редко появлялся дома. Напомним, у артиста есть 40-летняя дочь Елена от первого брака и 33-летний сын Максим – от второго. В 1996 году знаменитость обзавелась еще одной наследницей – Виолой.