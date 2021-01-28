Сенсационное признание Сюткина: младший сын был зачат неестественным путем

Валерий Сюткин в интервью журналу "Караван историй" рассказал, что его супруга забеременела с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Раскрыв тайну рождения Льва, артист признался, что давно мечтал о еще одном ребенке, но естественное зачатие не приводило к успешному развитию плода.
С помощью ЭКО Виола тоже забеременела не сразу. На это ушло три года. Врач, который занимался этой процедурой, отмечал решительность супруги Сюткина. Артист мечтал попасть на роды, но, к сожалению, опоздал. Он был занят оформлением справок в медучреждении и сдавал тест на коронавирус.
Музыкант увидел рождение сына лишь на видео. Долгожданный момент сняли для Валерия Миладовича медицинские сестры. Сейчас артист много времени проводит с малышом и не может нарадоваться совместному времяпрепровождению.
Валерий Сюткин отметил, что не мог столько времени уделять старшим наследникам, когда те были детьми. Тогда музыкант много работал и редко появлялся дома. Напомним, у артиста есть 40-летняя дочь Елена от первого брака и 33-летний сын Максим – от второго. В 1996 году знаменитость обзавелась еще одной наследницей – Виолой.
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