"Ни груди, ни попы!": замученная Лель истязала себя голодом

Знаменитость затронула актуальную в современном мире тему похудения. Она прошла через многое.

В начале 2000-х популярности Кати Лель была просто невероятной. Ее песни звучали повсюду, а их слова знали, кажется, люди всех возрастов. Однако мало кто задумывался о том, что скрывалось за медийностью дивы. Оказалось, что в какой-то момент она была глубоко несчастна.

В 2010 году Максим Фадеев потребовал, чтобы звезда похудела до 46 килограммов. Изначально артистке такой вес казался чем-то нереальным, но все получилось. Последствия оказались просто кошмарными. У исполнительницы настолько не хватало сил, что порой даже заплетались ноги. Каждая задача казалась невыполнимой.

Сейчас Катя Лель активно выступает против экстремальных похудений. Она не понимает, откуда взялась мода на худобу и считает это совершенно неправильной тенденцией. Артистка рассказала, что в то время смотрела на свои снимки и лишь ловила cебя на мысли, что снова похудела еще сильнее. "Ни груди, ни попы не было!" – вспомнила она. Звезда истязала себя голодом, и довела себя до критического психологического и физического состояния.

Сейчас знаменитость тоже не запускает себя, но считает, что главное – гармония внутри. Она занимается спортом в свое удовольствие и стремится к форме, в которой будет чувствовать себя здоровой и счастливой.