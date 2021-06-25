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Шоу-бизнес
Пластиковые букеты и заросли травы: россияне ахнули при виде могилы Шукшина

Пластиковые букеты и заросли травы: россияне ахнули при виде могилы Шукшина

Василий Шукшин скончался второго октября 1974 во время съемок картины "Они сражались за Родину". Его обнаружил друг.
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Василий Макарович долгое время работал слесарем на заводах, а своих первые строки написал уже во время службы на флоте. Позднее он решил попробовать себя в педагогике и стал учить детей русскому языку в местной школе. Мать будущей звезды продала корову, чтобы отправить сына в столицу. Он мечтал поступить во ВГИК.

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Талант Василия Шукшина, казалось, был совершенно безграничен. Блистательный режиссер, актер, писатель, сценарист. Он много работал и совершенно не жалел себя. Единственной бедой знаменитости были постоянные проблемы с желудком. В какой-то момент он серьезно пристрастился к алкогольным напиткам. Однако после разрыва с Лидией Федосеевой он завязал с пагубной привычкой.

Смерть любимого всеми Василия Макаровича стала неожиданностью для каждого, Долгое время близкие не могли решить, где же похоронить великого человека. Последнее слово оказалось за Леонидом Брежневым. Он велел отвезти Шукшина на Новодевичье кладбище.

На могиле заслуженного деятеля искусств стоит крупный памятник из гранита. Сейчас она не выглядит очень ухоженной, что расстраивает поклонников: холмик полностью зарос травой, а из посадок там можно увидеть лишь небольшой куст папоротника. В глаза бросаются лишь скромные искусственные букеты, воткнутые в землю.

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Кадр из фильма "Калина красная" (1973)
Автор: 25 июня 2021, 12:23 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник
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