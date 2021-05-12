"Я прошу о помощи, он делегирует": сын Валерии спихнул ребенка на чужого человека

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина вывалила всю правду о быте обеспеченной семьи.

Жена сына Валерии ответила на вопросы подписчиков своего "Инстаграм". Поклонники засыпали невестку знаменитой певицы вопросами о ребенке, муже и быте семьи. Лиана Шульгина не стала скрывать, что живет очень комфортной жизнью.

Как выяснилось, 22-летний сын Валерии Арсений Шульгин много работает. Настолько много, что ему некогда посидеть с ребенком или помочь молодой жене по дому. Взамен он предлагает супруги услуги посторонних людей. Лиана Шульгина призналась, что у нее дома целый штат сотрудников.

"Арсений много работает, и у него нет времени заниматься бытом. Но если я попрошу о помощи, он всегда найдет решение. Многие задачи он делегирует. Поэтому у нас есть домработница, водитель и няня", — ответила подписчикам невестка певицы Валерии.

Напомним, недавно Арсений Шульгин и Лиана отдохнули в ОАЭ. Туда они летали без новорожденной Селин, чтобы немного отдохнуть от утомительной жизни молодых родителей. Ведь забот у них сейчас хоть отбавляй! Недавно были крестины девочки, на которые съехалась вся звездная семья.

Как писали "Дни.ру", после мероприятия певицу Валерию заподозрили в ношении парика.