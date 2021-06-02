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Шоу-бизнес
Пугачева в гневе вычеркнула из семьи близких Орбакайте людей

Пугачева в гневе вычеркнула из семьи близких Орбакайте людей

В конце мая Кристина Орбакайте отметила свое 50-летие.
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В честь юбилея артистка закатила грандиозную вечеринку, на которую пригласила чуть ли не весь цвет российского шоу-бизнеса. Присутствовала на празднике и семья певицы – Алла Пугачева с супругом Максимом Галкиным.

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Алла Борисовна Пугачева певица

 Кристина Эдмундовна Орбакайте

Кристина Эдмундовна Орбакайте певица, актриса

Однако журналисты не заметили на мероприятии многих близких Кристине Орбакайте людей. Например, не досчитались всей семьи Пресняковых. При этом с отцом своего сына Никиты артистка поддерживает теплые отношения, Владимир даже публично поздравил экс-возлюбленную с днем рождения в соцсетях. Но, увы, на празднике не было ни его, ни его родителей.

По слухам, именно Алла Пугачева "отлучила" от семьи бывшего мужа Кристины Орбакайте. Поговаривают, что в гневе Примадонна страшна. Чем же Владимир Пресняков – младший мог разозлить влиятельную родственницу?

Возможно, тем, что в свое время сделал дочери Пугачевой больно. Не так давно звезда 90-х Лика Стар рассказала, что между ней и мужем Кристины Орбакайте имела место не только дружба. Якобы Примадонна застукала зятя с молодой певичкой и разозлилась. Однако это только догадки.

Стоит отметить, что, несмотря на ссору с экс-женой, на дне рождения Кристины Орбакайте присутствовал Филипп Киркоров. Правда, сидел он довольно далеко от Аллы Пугачевой и лишний раз не выступал. До сих пор так и неизвестно, почему Примадонна прекратила общение с бывшим мужем, с которым дружила даже после свадьбы с Максимом Галкиным.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 2 июня 2021, 17:42 Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость755528
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Гость 13620
Интересно, какие гнойники вскроятся после смерти Пугачевой.
И словечко какое подобрали! Ничего не вскроется, как бы вам этого ни хотелось. Люди живут открыто, никаких тайн нет , хорошая семья, дети замечательные. Так что, спите спокойно. Никаких сенсаций не дождётесь. .
Без радости, но и без злобы
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Гость 13620
Интересно, какие гнойники вскроятся после смерти Пугачевой.
Оно вам надо ?
Гость 13620
Пожаловаться Ответить
Интересно, какие гнойники вскроятся после смерти Пугачевой.
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