Пугачева в гневе вычеркнула из семьи близких Орбакайте людей

В конце мая Кристина Орбакайте отметила свое 50-летие.

В честь юбилея артистка закатила грандиозную вечеринку, на которую пригласила чуть ли не весь цвет российского шоу-бизнеса. Присутствовала на празднике и семья певицы – Алла Пугачева с супругом Максимом Галкиным.

Однако журналисты не заметили на мероприятии многих близких Кристине Орбакайте людей. Например, не досчитались всей семьи Пресняковых. При этом с отцом своего сына Никиты артистка поддерживает теплые отношения, Владимир даже публично поздравил экс-возлюбленную с днем рождения в соцсетях. Но, увы, на празднике не было ни его, ни его родителей.

По слухам, именно Алла Пугачева "отлучила" от семьи бывшего мужа Кристины Орбакайте. Поговаривают, что в гневе Примадонна страшна. Чем же Владимир Пресняков – младший мог разозлить влиятельную родственницу?

Возможно, тем, что в свое время сделал дочери Пугачевой больно. Не так давно звезда 90-х Лика Стар рассказала, что между ней и мужем Кристины Орбакайте имела место не только дружба. Якобы Примадонна застукала зятя с молодой певичкой и разозлилась. Однако это только догадки.

Стоит отметить, что, несмотря на ссору с экс-женой, на дне рождения Кристины Орбакайте присутствовал Филипп Киркоров. Правда, сидел он довольно далеко от Аллы Пугачевой и лишний раз не выступал. До сих пор так и неизвестно, почему Примадонна прекратила общение с бывшим мужем, с которым дружила даже после свадьбы с Максимом Галкиным.