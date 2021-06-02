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Шоу-бизнес
"Кость проколола кишку": в семью Макеевой пришла беда

"Кость проколола кишку": в семью Макеевой пришла беда

Звезда мюзиклов Анастасия Макеева показала, как за время романа с актрисой ее возлюбленный изменился до неузнаваемости.
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Неделю назад 39-летняя актриса Анастасия Макеева буквально запрыгнула в последний вагон и вышла замуж. Это случилось в последние дни весны и почти сразу после развода своего любовника. Роман Мальков ушел из семьи с четырьмя детьми, после чего вокруг новоиспеченной пары разразился настоящий скандал. Макееву называли наглой разлучницей и чего только ей не желали.

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 Анастасия Васильевна Макеева

Анастасия Васильевна Макеева актриса

Однако пара, кажется, счастлива. Это постоянно пытается всем доказать и сама Анастасия Макеева. На днях она показала в своем "Инстаграм", как за время их отношений Роман Мальков изменился. Раньше он был хмурым и неопрятным работягой, а теперь стал настоящим красавчиком.

Анастасия Макеева отметила, что ее супруг изменился благодаря любви и заботе, намекая на то, что в прежней семье с четырьмя детьми ему этого не давали. Актриса рассказала, что любовь ей привила с детства ее мать. Она заботилась о своем муже и оберегала его. Несколько раз женщина спасла жизнь своему мужу.

"Один раз папа неудачно поел рыбу, и ему было плохо, и он категорически отказался ехать в больницу, и она вызвала скорую и насильно его увезла, и оказалось перитонит, кость проколола кишку, и еще час, и он бы умер", – написала Макеева в "Инстаграм". (Орфография и пунктуация авторские – прим. ред.).

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 2 июня 2021, 17:17 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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комментарии

Ответить:

макеева, филенка должна быть ровной, а у тебя вкривь и вкось пошла.
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Мда, с, тут недавно бутылку вытаскивали из прямой кишки, а тут кость.
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