"Кость проколола кишку": в семью Макеевой пришла беда

Звезда мюзиклов Анастасия Макеева показала, как за время романа с актрисой ее возлюбленный изменился до неузнаваемости.

Неделю назад 39-летняя актриса Анастасия Макеева буквально запрыгнула в последний вагон и вышла замуж. Это случилось в последние дни весны и почти сразу после развода своего любовника. Роман Мальков ушел из семьи с четырьмя детьми, после чего вокруг новоиспеченной пары разразился настоящий скандал. Макееву называли наглой разлучницей и чего только ей не желали.

Однако пара, кажется, счастлива. Это постоянно пытается всем доказать и сама Анастасия Макеева. На днях она показала в своем "Инстаграм", как за время их отношений Роман Мальков изменился. Раньше он был хмурым и неопрятным работягой, а теперь стал настоящим красавчиком.

Анастасия Макеева отметила, что ее супруг изменился благодаря любви и заботе, намекая на то, что в прежней семье с четырьмя детьми ему этого не давали. Актриса рассказала, что любовь ей привила с детства ее мать. Она заботилась о своем муже и оберегала его. Несколько раз женщина спасла жизнь своему мужу.

"Один раз папа неудачно поел рыбу, и ему было плохо, и он категорически отказался ехать в больницу, и она вызвала скорую и насильно его увезла, и оказалось перитонит, кость проколола кишку, и еще час, и он бы умер", – написала Макеева в "Инстаграм". (Орфография и пунктуация авторские – прим. ред.).