"Судить не смею": соперница Макеевой крепко приложила лживую актрису и ее нового мужа

Бывшая супруга Романа Малькова едко прокомментировала его венчание с Анастасией Макеевой.

В течение нескольких месяцев вся страна следила за перипетиями в отношениях знаменитой актрисы, ее нового жениха и его бывшей жены. Троица появлялась в различных ток-шоу, в ходе которых выяснилось, что Роман Мальков оставил жену Светлану с четырьмя детьми в Словении и уехал в Россию на заработки. Здесь неверный муж и познакомился с Анастасией Макеевой, которая в глазах публики стала коварной разлучницей.

В конце мая состоялась свадьба актрисы и ее жениха, а затем и венчание. Казалось бы, конец этой истории положен. Но Светлана Малькова, с которой Роман развелся еще в начале апреля, вновь решила высказаться о сложившейся ситуации. В своем инстаграм-аккаунте женщина порассуждала на тему любви и выразила сожаление о том, что не все следуют примеру своих родителей, проживших вместе всю жизнь. Многодетная мать заявила, что не смеет судить, но все же отметила, что не все вышли из этой ситуации достойно и подчеркнула, что даже таинство венчания теперь стоит "на фундаменте лжи, похоти и злобы". Свои слова экс-избранница Малькова подкрепила семейным фото – тем, на котором ее семья еще была в своем полном составе, до встречи с роковой разлучницей.

Ранее "Дни.ру" писали о том, какие конфузы случились на скандальной свадьбе Анастасии Макеевой, прошедшей на побережье Черного моря.