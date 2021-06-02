"Напилась и буянила": связанную Валерию засняли в странной позе на полу

Певица любит удивлять поклонников неожиданными выходками. На этот раз она сумела напугать многих.

В личном блоге артистки в "Инстаграме" появилась новая фотография. На кадре Валерия лежит на полу с поднятыми вверх связанными ногами. Она широко развела руки и закрыла глаза. В подписи она предложила подписчикам разобраться, что же с ней происходило в этот момент.

Некоторых пользователей напугало происходящее. Они посчитали, что со здоровьем артистки что-то не так, а потому она приступила к нетрадиционному методу восстановления. "О боже, спина так болит?", "Валерия, что происходит? Неужели что-то случилось?", "Это для осанки? Или заболели?" – начали волноваться они.

Другие же поняли, что ничего серьезного с кумиром точно не произошло, и начали выдвигать забавные версии. "Напилась и буянила", "Это тренировка на силу воли рядом с открытым холодильником", "Играете с детьми, и они Вас связали?", "О, это нападение! Вызываю полицию, пишите адрес", "Иосиф связал, чтобы без него такая красотка из дома не вышла", "На Вас напали грабители, связали, но Вы в обмороке", – шутили поклонники.

Самые просвещенные тут же поняли, что Валерия просто занимается йогой по определенной системе, а такая позиция – одна из асан, которая помогает раскрывать грудную клетку. В комментариях певица активно обсудила занятие с подписчиками.

