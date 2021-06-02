"Сбежала из цирка": расфуфыренная Королева выставила себя на посмешище

Исполнительница славится своими экстравагантными образами. На этот раз ей удалось удивить многих.

Наташа Королева опубликовала новую фотографию. На кадре она позирует в коротком пестром платье с цветочным принтом. Широкие рукава, пышная юбка и рюши делают его еще более пышным, а ремень бренда GUCCI подчеркивает тонкую талию артистки. На ногах дивы ярко-розовые туфли, сочетающиеся с ее помадой и массивными серьгами.

Певица написала, что побывала в самом вкусном ресторане. Поводами для теплого ужина послужили ее день рождения, а также юбилей родительницы. Приятным нюансом стал тот факт, что семья сумела проводить весну и встретить лето в полном составе. Она поблагодарила всех причастных.

Повышенное внимание привлек наряд Наташи Королевой. Многие посчитали, что она одета не по возрасту, а сочетание большого количества цветов и форм лишает костюм элегантности. "Вот это деревня", "Сбежала из цирка", "Наряд слишком пестрый и безвкусный", "Клоунесса", "Зачем же так себя портить?", "Наташа, Вы же умная женщина, почему такая безвкусица", – комментировали пользователи.

Некоторые не согласились с хейтерами. Они восхитились преображением Наташи Королевой, ведь артистка серьезно занялась собой. "Сногсшибательны! Фитнес работает", "Вся такая ладненькая, просто куколка", "Какие ножки! Смотреть и смотреть", "Богиня! Настоящая", "Очень красивые ноги, классная фигура и обворожительная улыбка!", "Нельзя быть красивой такой, просто бальзам для глаз", – отметили поклонники.

