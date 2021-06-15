"Ждем результаты": появилась информация о смертельной болезни певицы МакSим

На выходных состоялся концерт артистки. Однако теперь ее самочувствие насторожило близких и поклонников.

12 июня знаменитость выступила в Казани. После мероприятия в Сети появились разного рода слухи. Некоторые СМИ отметили, что МакSим якобы вышла на сцену в нетрезвом состоянии, ей было тяжело даже стоять на ногах. Сообщалось, что исполнительница настолько не могла контролировать себя, что со сцены ее ловили охранники, а затем бережно уводили в гримерку.

Директор звезды, Маргарита Соколова, объяснила ситуацию. Она отметила, что ничего подобного просто не могло случиться, а странному поведению певицы есть простое объяснение. Оказалось, что еще до выступления она пожаловалась на плохое самочувствие, но никаких действий тогда предпринимать не стала.

Диагноз МакSим пока не поставили, но врачи подозревают, что она заразилась коронавирусом. Певица сделала тест. "Ждем результатов", – призналась ее директор. После тесного общения с артисткой она тоже стала ощущать слабость, а потому намерена последовать ее примеру и проверить состояние своего здоровья.

Подписчики исполнительницы серьезно обеспокоены. Накануне в ее "Инстаграме" появилась фотография градусника. Знаменитость рассказала, что у нее начала повышаться температура. Все неравнодушные желают звезде поскорее справиться с недугом.

