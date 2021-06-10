"Это просто свинство!": Валерия пришла в бешенство из-за жестокого обмана

Певица Валерия дала расширенное интервью, в котором рассказала о творчестве, планах, семейной жизни и жестоком обмане.

Народная артистка России Валерия рассказала, как во время изоляции создавала шедевры. Совместно с продюсером Максимом Фадеевым она сняла клип, который сама артистка назвала "документом" эпидемии, ведь в нем живые кадры пустых московских улиц, опечатанных детских площадок.

Это страшно, признается Валерия. Но еще страшнее то, что творится сейчас с миром. Люди стали озлобленными и жестокими. По отношению друг к другу они нетерпимы, и в интернете могут написать невесть что! Валерия вспомнила случай, когда в Сеть выложили ее фото "без макияжа". По ее словам, это был жестокий обман.

"Взяли стоп-кадр. Хотя да, я без макияжа, но прекрасно выгляжу, я же отдаю себе отчет в том, что размещать в Сети, а что нет. Так они взяли, обработали в фотошопе, вытянули мне рот и нос. Сделали какую-то бабу-ягу. И подписали: "Валерия без макияжа". Это просто свинство!" – негодовала артистка.

Валерия как мать троих детей (Шене 27 лет, Артемию 26 лет, Арсению 22 года) обеспокоена ситуацией с нынешним воспитанием молодежи. По мнению звезды, начинать надо с системы образования. Именно в школ ев советское время закладывалось воспитание. Сейчас все идет из семьи – если в семье нет нормального примера, то у человека практически нет шансов.



Напомним, во время начала эпидемии коронавируса певица Валерия и ее супруг Иосиф Пригожин провели четыре месяца в Дубае. Они надеялись избежать столкновения с вирусом, пересидев там самый острый период. Но потом семья улетела в Москву и снова вернулась в Эмираты. Тогда то они и заболели, причем Пригожин болел очень тяжело.

Напомним, у сыновей Валерии уже есть семьи. У младшего Арсения 1 января этого года родилась дочь Селин.