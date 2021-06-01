"Можно окунаться до утра!": Водянова сходила с 91-летней бабушкой в спа

Российская модель Наталья Водянова устроила своей 91-летней бабушке Ларисе Гавриловне праздник.

Супермодель и многодетная мать Наталья Водянова уже много лет живет во Франции. Там она строит карьеру и воспитывает пятерых детей – Лукаса, Неву и Виктора от первого брака, а также Максима и Романа от своего супруга, миллиардера Антуана Арно. Пара поженилась только в прошлом году, но вместе они уже десять лет.

Однако несмотря на насыщенную жизнь за рубежом, Наталья Водянова не забывает о своих российских корнях и часто навещает родину.

Недавно Водянова прилетела в Москву на премьеру сериала "Русские каникулы", в котором снялась с детьми. На следующий день модель встретилась со своей русской бабушкой. Наталья Водянова запланировала для своей горячо любимой пожилой родственницы насыщенный впечатлениями день. Для начала она поселила ее в номере с видом на Красную площадь. В программе была прогулка, посещение спа-салона и еще масса приятных мероприятий. "Можно окунаться до утра", – сказала довольная бабушка.

"Это фантастика!.. Какое счастье быть вместе!" – рассказала в своем "Инстаграм" Наталья Водянова.

Многие подписчики отметили, что модель отлично справляется с обязанностями заботливой внучки.