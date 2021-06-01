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Шоу-бизнес
"Можно окунаться до утра!": Водянова сходила с 91-летней бабушкой в спа

"Можно окунаться до утра!": Водянова сходила с 91-летней бабушкой в спа

Российская модель Наталья Водянова устроила своей 91-летней бабушке Ларисе Гавриловне праздник.
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Супермодель и многодетная мать Наталья Водянова уже много лет живет во Франции. Там она строит карьеру и воспитывает пятерых детей – Лукаса, Неву и Виктора от первого брака, а также Максима и Романа от своего супруга, миллиардера Антуана Арно. Пара поженилась только в прошлом году, но вместе они уже десять лет.

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 Наталья Михайловна Водянова

Наталья Михайловна Водянова модель, актриса

Однако несмотря на насыщенную жизнь за рубежом, Наталья Водянова не забывает о своих российских корнях и часто навещает родину.

Недавно Водянова прилетела в Москву на премьеру сериала "Русские каникулы", в котором снялась с детьми. На следующий день модель встретилась со своей русской бабушкой. Наталья Водянова запланировала для своей горячо любимой пожилой родственницы насыщенный впечатлениями день. Для начала она поселила ее в номере с видом на Красную площадь. В программе была прогулка, посещение спа-салона и еще масса приятных мероприятий. "Можно окунаться до утра", – сказала довольная бабушка.

"Это фантастика!.. Какое счастье быть вместе!" – рассказала в своем "Инстаграм" Наталья Водянова.

Многие подписчики отметили, что модель отлично справляется с обязанностями заботливой внучки.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 1 июня 2021, 17:34 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Чудесные дети Натальи Водяновой: отличный повар, модель и живое напоминание о дедушке-ветеране

комментарии

Ответить:

Гость 13620
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Настоящая женщина и настоящий человек. Вот пример того, когда деньги и слава не портят человека!
Гость567549
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Заботливая внучка.
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