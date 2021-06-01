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Шоу-бизнес
Спрятавшая лицо ребенка невестка Валерии сделала пугающее признание

Спрятавшая лицо ребенка невестка Валерии сделала пугающее признание

Невестка Валерии Лиана рассказала о страхах, которые преследуют ее. Из-за этого девушка не выкладывает фото ребенка.
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Недавно 22-летний сын российской певицы Валерии Арсений Шульгин впервые стал отцом. Его супруга Лиана родила дочь. При всей активности пары в соцсетях лица девочки пока так никто из поклонников звездной семьи не видел. Наконец молодая мать призналась, в чем же причина такой скрытности.

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Дело в том, что Лиана Шульгина ужасно переживает из-за маниакального преследования ее семьи со стороны общественности. Поклонники и представители СМИ постоянно донимают ее расспросами о только что родившемся ребенке. О проблеме Лиана рассказала в своем "Инстаграм".

Недавно Иосиф Пригожин показал семейное фото с крестин новорожденной внучки Валери, шестимесячной Селин. Однако и там лица девочки видно не было.

При этом Лиана Шульгина отметила, что внимательные фанаты уже могли бы увидеть лицо девочки, ведь они не раз показывали ее мельком.

"Меня, правда, пугает что у людей какое-то маниакальное преследование. Делать скрины, рассматривать… Зачем вам чужие дети?" – задалась вопросом обеспокоенная мать.

Стоит отметить, что после свадьбы у семьи Шульгиных и правда как будто началась черная полоса. Сначала пара улетела в ОАЭ без ребенка, оставив новорожденную девочку на попечение родных. После этого Лиану и Арсения долго критиковали.

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Фото: www.instagram.com /lianashulginaa
Автор: 1 июня 2021, 16:49 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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