Счастливый Киркоров тесно прижался к длинноволосому красавцу

В начале мая Филипп Киркоров посетил вечернику в честь дня рождения солистки группы Little Big Сони Таюрской.

Первого мая девушке исполнилось 30 лет. По случаю важной даты артистка закатила шумную вечеринку, на которую пригласила коллег и друзей. Гостями вечера стали блогеры Эльдар Джарахов, Руслан Усачев, а также такие звезды, как Филипп Киркоров и Ксения Собчак.

В официальном аккаунте группы в "Инстаграм" появилось несколько фотографий с праздника. Вечеринка прошла в советском стиле, и гости позировали на фоне красного ковра. На одном из снимков солисты Little Big Соня Таюрская и Илья Прусикин сидят рядом с Филиппом Киркоровым. Поп-король обнимает девушку за плечи, а вот вторую руку он положил на колено длинноволосого фронтмена. Все трое с улыбкой смотрят в камеру.

Поклонники посчитали, что артист поступил как-то нелогично: было бы намного лучше, если бы Киркоров приобнял Прусикина и положил руку на ногу Таюрской. Некоторые пользователи Сети не постеснялись намекнуть на особые отношения между поп-королем и солистом Little Big.

"Филя руку на колени мужикам кладет для рекламы своей ориентации или привычка? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Филипп такой красивый", "Киркоров и Собчак хоть заплатили за фото?", "Ильича нужно было приобнять, а Соне ладонь на коленку. Бедросыч все перепутал. Стоп! Или не перепутал?", "Опять извращенцы!" – написали в комментариях.