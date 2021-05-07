"Превращаюсь в помойку": набравшая 10 килограммов дочь Гузеевой возненавидела свое тело

21-летняя дочь Ларисы Гузеевой удивляет эпатажными выходками. Причина такого поведения прояснилась.

Лариса Гузеева родила дочь Ольгу в браке с ресторатором Игорем Бухаровым. Девушка переняла эксцентричность от матери. Она постоянно эпатирует публику скандальным поведением.

Как выяснилось, Ольга Бухарова никак не может найти свое место в жизни. Ее не устраивает ее внешний вид. Девушка "устала от своего лица и тела" и "превращается в помойку" от города и пыли, как она сама выразилась. Ольга Бухарова постоянно впадает в депрессию и пытается похудеть. Ведь за карантин она набрала аж десять килограммов.

В связи с этим Ольга задумалась над тем, куда бы уехать из родительского гнезда. К примеру, она не отказалась бы улететь на детокс в Болгарию, там у ее матери Ларисы Гузеевой как раз есть элитные апартаменты.

Напомним, серьезные проблемы со здоровьем у Ольги Бухаровой начались несколько лет назад. Тогда врачи нашли у нее кисту на яичнике. Ей сделали две операции. После этого она прошла гормональную терапию и долго восстанавливалась. На фоне этого она начала толстеть и часто срывалась на окружающих, нервная система тоже пострадала.

В прошлом году ее опять оперировали – теперь уже для исправления носовой перегородки. В этом же году девушке прооперировали ногу после неудачного падения.

Остается только пожелать Ольге Бухаровой скорейшего восстановления, и чтобы в ее жизни наконец-то наступила белая полоса.