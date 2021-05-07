Рядовой Валеев: Моргенштерн выложил первые фото из армейской казармы

На днях в Сети появилось видео с Моргенштерном в окружении военнослужащих в казарме. История прояснилась.

Поклонники обеспокоились, уж не забрали ли их любимого рэп-исполнителя Алишера Валеева, выступающего под псевдонимом Моргенштерн, в армию. Многие подумали, что артист попал под весенний призыв.

Масла в огонь добавил его менеджер, который загадочно заявил, что пока никакой информации предоставить не может, но концертную деятельность Моргенштерн якобы временно приостановил. Билеты на его выступления он не продавал. Да еще и подкинул журналистам фразу "Все так", от которой и вовсе хотелось подтвердить слухи об армейской жизни Моргенштерна.

Наконец история прояснилась. Моргенштерн сам выложил в "Инстаграм" первые фото из казармы. На кадрах он предстал лысым новобранцем на солдатской койке – ну настоящий рядовой Валеев.

Как выяснилось, рэпер не ушел в армию. Все оказалось прозаичнее – 23-летний исполнитель всего лишь участвует в рекламной акции для компьютерной игры. Для съемок Моргенштерн побрился налысо и надел армейскую форму.

Пользуясь случаем, эпатажный артист сделал фотосессию и выложил ее в свои соцсети. Реакция подписчиков не заставила себя ждать. Фолловеры уже во всю обсуждают скандального исполнителя и его манеру заинтринговарть.