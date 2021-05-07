Худышка превратилась в шар: Роковая авария поменяла певицу МакSим

Песни "Трудный возраст" и "Знаешь ли ты" занимали первые строчки в музыкальных чартах в начала 20 века. В то время их исполнительница, певица МакSим, была на пике славы, ей сулили большое будущее, но, выпустив ряд альбомов, звезда ушла в тень. В 2019 году по дороге в аэропорт артистка разбилась в жутком ДТП и попала на больничную койку. Через несколько месяцев артистка приостановила концертную деятельность по причине проблем со здоровьем.
На днях поп-дива дала откровенное интервью о своем прошлом, настоящем и планах на будущее. После автокатастрофы МакSим закрылась от мира и не хотела выходить на связь с поклонниками. Артистка сообщила, что последствия ДТП сильно повлияли на ее внешность. Год назад звезда страдала от лишнего веса. "Была тогда такой большой женщиной, человек-сфера", — объявила о себе певица.
Со временем МакSим сбросила набранные килограммы и перестала напоминать шар. Сейчас знаменитость занимается спортом: боксом, теннисом, конкуром. В питании она себя не ограничивает и признается, что ест даже ночью. Несмотря на значительные улучшения, становиться певицей мирового масштаба и собирать залы в продолжительных концертных турах
МакSим не хочет. Звезда не стремится заработать на творчестве деньги, ей важно заниматься вокальной деятельностью для души.
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