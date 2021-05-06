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Шоу-бизнес
"Все так": директор Моргенштерна ответил на вопрос об уходе артиста в армию

"Все так": директор Моргенштерна ответил на вопрос об уходе артиста в армию

На днях в Сети появилось видео с исполнителем Моргештерном в армии. Его представитель прокомментировал кадры.
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После опубликованного видео поползли слухи о том, что рэп-исполнителя Алишера Валеева забирают в армию. На кадрах, опубликованных PeopleTalk, человек, напоминающий звезду, одет в форму военнослужащего, его бреют налысо. Рядом с ним на кадрах стоят солдаты.

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Поклонники забеспокоились, уж не попал ли Моргенштерн под весенний призыв, ведь в последнее время он действительно куда-то пропал. После концерта в Санкт-Петербурге его никто не видел.

Концертный директор бывшего ютуб-блогера Владимир добавил масла в огонь, отметив, что пока прием заявок на концерты Моргенштерна приостановлен.

"Пока по мероприятиям мы не берем никакие новые заявки. Пока все так. Другие комментарии никакие не готов давать вам. Пока все на стопе", – цитирует Пятый канал директора Моргенштерна.

Впрочем, радоваться или волноваться пока рано, ведь Моргенштерн известен своими эпатажными выходками. Возможно, это всего лишь очередной пиар.

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Алишер Валеев. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 6 мая 2021, 15:17 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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