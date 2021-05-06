Друг Прилучного рассказал о его состоянии после перенесенного приступа

Недавно актер Павел Прилучный рассказал, что пережил приступ. Его приятель поведал о его состоянии.

Неделю назад на премьере фильма "Девятаев" Павел Прилучный появился весь распухший и пополневший. Поклонники всерьез забеспокоились о его состоянии. Как выяснилось, у него проблемы со здоровьем.

В одном из недавних интервью актер признался, что после развода с Агатой Муцениеце пережил приступ, похожий на инсульт. Тогда он ехал за рулем своего автомобиля, у него вдруг парализовало часть тела, посинели губы. Он еле как свернул на обочину и вызвал скорую. К счастью, тогда все обошлось.

Друг звезды сериала "Мажор" Илья Васильев заявил в беседе с "МК", что у Павла Прилучного сейчас здоровье как у быка. Он отлично себя чувствует и пребывает в хорошем расположении духа.

"Дела у него хорошо, жизнерадостный, цветет и пахнет", – поведал он.

Вероятно, Павел Прилучный мог набрать вес из-за чрезмерного похудения, которое у него произошло после подготовки к съемкам фильма о советском летчике, где он сыграл главную роль. Тогда Прилучный сбросил 12 килограммов.

Напомним, недавно в Сети появились слухи о том, что Павел Прилучный сделал предложение руки и сердца Мирославе Карпович. Пока информация не подтверждена официально, но звезда "Папиных дочек" уже сверкнула кольцом на безымянном пальце.