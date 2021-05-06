Тодоренко госпитализировали после новостей о скором прибавлении

Регина Тодоренко не щадит себя и очень много работает. Она занята сразу в нескольких проектах, ездит за границу в командировки и берется буквально за любой доход. Между тем у нее маленький ребенок, а на восстановление после родов женскому организму, как известно, нужно не меньше четырех лет.
Все это привело к тому, что Регина Тодоренко загремела в больницу. Она провела там всю ночь и пока никаких прогнозов не делает. О произошедшем она рассказала в своем "Инстаграм".
"Все будет хорошо!" – подписала она фото в разделе "Сторис", на котором предстала лежа на больничной койке в окружении стоек капельниц.
Что именно произошло с Региной Тодоренко, пока не ясно. Причину госпитализации она не раскрыла. Остается только догадываться, из-за чего ее положили в больницу.
Отметим, что поклонники давно переживают за внешний вид Регины Тодоренко. После шоу "Ледниковый период" она экстремально похудела и стала выглядеть болезненно.
Напомним, ранее Тодоренко взбудоражила фанатов фотографией, на которой предстала с огромным животом. Она показала архивный снимок, отвечая на вопрос о скором прибавлении. Ведущая добавила, что она не против еще одного ребенка, и что они с мужем Владом Топаловым активно над этим работают.
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