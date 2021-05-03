"Решил собрать всех": Киркоров отметил 54-летие пышной тусовкой без Пугачевой

Король российской эстрады организовал торжество на всю катушку. Публику порадовали ритмичные танцы, фуршет, казачий хор и торт выше человеческого роста под стать имениннику. В этот торжественный вечер Ольга Бузова гордо опубликовала в инстаграм-истории видео, где Филипп Киркоров объясняется ей в любви и целует. 35-летняя поп-дива явно заняла расположение звездного мужчины, чего не скажешь о его бывшей жене Алле Пугачевой. Примадонна и Максим Галкин не удостоили Филиппа Киркорова публичным поздравлением и не появились на вечеринке.
Певец пригласил на праздник довольно много гостей — коллег и близких. На тусовке собрались Лолита Милявская, Юлия Паршута, Стас Михайлов, Яна Рудковская, Игорь Крутой, Валерия, Иосиф Пригожин и другие знаменитости. "И хотя это не юбилей, не круглая дата, я решил собрать всех, потому что для меня важно было почувствовать семейную остановку", — объявил 54-летний именинник развеселенным гостям. Поп-король отметил, что все присутствующие являются для него семьей, хотя они и совершенно разные личности.
Вечеринку не смог посетить Николай Басков, надежный и верный друг Филиппа Киркорова. Не удалось вырваться лично поздравить артиста и Ани Лорак, так как звезда отправилась отдыхать в майские праздники.
Популярные темы форума
Пиар акция?
Моя борьба
Слабоумие
Ваше заветное желание.
Землю укрыло снегом!
Измена в семье
Слабоумие и отвага
Хорошо сидим
Вы слишком высокого мнения о себе
я в поиске