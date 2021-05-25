"Закрыли в доме с охраной": певица Максим рассказала о тяжелом периоде в жизни

Певица Максим смогла найти в себе силы вернуться к творчеству и изменить жизнь к лучшему.

В начале прошлого года Марина Максимова, известная как певица Максим, объявила о приостановлении своей музыкальной карьеры из-за проблем со здоровьем. Как выяснилось позже, женщина получила серьезные внутренние повреждения в результате аварии. Реабилитация знаменитости была очень сложной и мучительной. В какое-то время певице Максим казалось, что она уже никогда не выйдет на сцену.

Помимо физической боли женщина испытала большие трудности в психологическом плане. Ей нужно было особое восстановление. Поэтому в период пандемии ее закрыли в загородном доме с охраной. В телефоне ей оставили лишь контакты родителей, детей и батюшки. В этот период Марина активно работала с психологом, ходила на службу в церковь и восстанавливала физическую форму на занятиях с профессиональными спортсменами.

Благодаря всем этим мерам, со временем певица смогла вновь вернуться к полноценной жизни, творчеству, спорту и даже помолодеть. В интервью Passion.ru женщина призналась, что благодарна за все испытания, выпавшие на ее долю, и за то, что просто осталась жива.

О внезапном исчезновении Максим ходило много слухов. Сама исполнительница долгое время не рассказывала, что именно с ней произошло, но в Сети появлялись кадры, на которых она была запечатлена не в лучшей своей форме. Женщину даже подозревали в злоупотреблении алкоголем. Она призналась, что не переживала из-за этих слухов так, как в то время у нее даже не было доступа в Интернет.

Только после полного восстановления певица Максим появилась в программе Бориса Корчевникова и рассказала, что попала в ужасную аварию, которая и заставила ее приостановить карьеру.