Рассказавшая о проблемах с алкоголем певица МакSим публично оголилась

Несколько месяцев назад певица МакSим (Марина Максимова) в интервью Борису Корчевникову призналась, что потеряла ребенка и после этого запила. Девушка долгое время пыталась унять свою боль спиртным, но затем поняла, что это не выход.

В конечном итоге артистка на несколько месяцев решила оставить карьеру и занялась здоровьем. Девушка прошла лечение, вернулась к спорту, выстроила правильное питание, и теперь вновь готова радовать поклонников творчеством.

Накануне в личном блоге певица МакSим поделилась пикантным видео, которое, вероятно, было сделано во время недавней фотосессии. На кадрах постройневшая и похорошевшая артистка предстала без одежды. Звезда позирует в бюстгальтере и джинсах, а затем и вовсе избавляется от белья. Интимные части тела девушка прикрывает руками.

Поклонники пришли в восторг от изменившейся в лучшую сторону певицы МакSим. "Слишком горячо и залипательно (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Марин, ты как будто и не рожала", "Красиво, пошловато но слегка", "Марина, ты нереально шикарная и горячая! Красотка, фигура просто бесподобная", "Отвал всего", "Очень завораживает. Вы сказочно шикарны, Марина", – написали в комментариях.

Напомним, в интервью Борису Корчевникову Марина Максимова призналась, что побывала на дне. Девушка стала так часто прикладываться к бутылке, что даже не стеснялась делать это при дочерях. По словам звезды, в какой-то момент она даже согласилась выйти замуж за поклонника. Однако вовремя одумалась и отправилась на лечение.