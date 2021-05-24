20 шурупов и две спицы: Воробей рассказала о сложной операции на позвоночнике

Елена Воробей вспомнила об опасной и очень дорогостоящей операции, которую пережила ее единственная дочь.

53-летняя артистка и ее 17-летняя дочь София стали гостями шоу "Звезды сошлись" на телеканале "НТВ", где и рассказали о настоящем испытании, через которое им обеим пришлось пройти пару лет назад. Елена Воробей призналась, что ее дочери потребовалась операция на позвоночнике для того, чтобы помешать прогрессирующему искривлению, которое могло в дальнейшем привести к инвалидности.

София стала страдать от болей в спине примерно в 13-летнем возрасте. Тогда знаменитая мать отвела дочь к врачу, но тот оказался бессилен, и артистка повезла наследницу на обследование за границу. Воробей подчеркнула, что самым сложным в этой ситуации было найти грамотного врача. А когда врач был, наконец, найден, им пришлось еще год ждать операции, так как организм девочки должен был перестать расти.

Прежде, чем Софию взялись оперировать, ее матери нужно было внести на счет немецкой клиники депозит в размере более 70 тысяч евро. Это огромная сумма, но она помогла девочке выздороветь: ей в позвоночник вставили 20 шурупов и две спицы, но теперь проблем со спиной больше нет.

Надо отметить, что на этом не все проблемы звездной наследницы закончились. В рамках той же программы София пожаловалась на буллинг, который пережила в школе, как и многие другие дети знаменитых родителей.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что, несмотря на свой возраст, Елена Воробей вновь задумывается о том, чтобы стать матерью – артистку вдохновляет пример Пугачевой и Галкина, которые растят прекрасных двойняшек.